News Brevi – 04.01.2023

CONTINUITA’ TERRITORIALE: “PER LE ROTTE SU ALGHERO SI VA VERSO UNA PROCEDURA RAPIDA” – “Per assegnare le rotte in continuità territoriale da e per Alghero stiamo andando verso una procedura rapida che garantisca la prosecuzione degli oneri di servizio pubblico, senza dunque l’interruzione dei collegamenti aerei, assicurando la massima trasparenza. Il percorso ha registrato la condivisione di Enac e Ministero e attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles sarà interessata la Commissione europea”. Lo ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, al termine dell’incontro tecnico che si è tenuto oggi in videoconferenza, al quale hanno partecipato anche dirigenti e tecnici dell’Assessorato, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. “Quando concluderemo le verifiche amministrative per le compagnie che si sono aggiudicate le gare per Cagliari e Olbia, sarà autorizzata la vendita dei biglietti, con l’onere della eventuale riprotezione, senza quindi attendere il 31 gennaio prossimo, termine per l’aggiudicazione definitiva delle quattro rotte”, ha concluso l’assessore Moro.

PRIMO VOLO COMMERCIALE VERSO L’ARGENTINA PER L’A350 IBERIA CON NUOVO STANDARD – Iberia informa: “L’arrivo dei Re Magi è stato anticipato ieri sul volo IB6845 da Madrid a Buenos Aires con una piacevole sorpresa per i 352 clienti che viaggiavano a bordo: il dono delle cuffie Bluetooth Panasonic di ultima generazione, oltre a un ‘amenity kit’ appositamente progettato per tutte le cabine di questo volo e un cocktail creato come parte del servizio a bordo. Il motivo di questa celebrazione è che il volo di ieri, IB6845, è stato il primo ad essere programmato per questo Iberia A350 Next aircraft, registrazione EC-NXE e denominato Ciudad de Quito. Questo aereo fa parte di un nuovo standard Airbus, lanciato da Iberia e, inoltre, è il primo che la compagnia aerea ha ricevuto, dotato delle nuove cabine Business, Premium Economy ed Economy. Le cuffie RB-HX220B di Panasonic offrono fino a 23 ore di riproduzione e bassi più profondi, fornendo al contempo una connessione rapida e semplice. In termini di design, oltre a una forma ergonomica e pieghevole, sono ultraleggere. Oltre a godere di un volo molto speciale, i passeggeri che hanno viaggiato ieri dalla Spagna all’Argentina hanno potuto sperimentare in prima persona i vantaggi di questo aereo, che ha il nuovo standard Airbus, in particolare il 4, 2022 standard, e incorpora miglioramenti che ne aumentano la efficienza operativa, con cabine più ampie e maggior comfort per i passeggeri. Questo velivolo di nuova generazione è dotato delle ultime tecnologie, è progettato per volare con la massima efficienza ed è costruito con i materiali più sostenibili sul mercato (per le caratteristiche del nuovo standard e delle cabine leggi questo articolo)”. “Iberia ha scelto l’Argentina come primo paese in America Latina a lanciare questi aerei, con i suoi voli di linea tra Madrid e Buenos Aires, e, nelle prossime settimane, si aggiungeranno gradualmente alcune delle altre rotte della compagnia aerea verso l’America Latina. Iberia sta assumendo un forte impegno in Argentina, dove ha aumentato la sua presenza in questo mercato a 14 frequenze settimanali, con due voli giornalieri. Ora, l’obiettivo di Iberia è consolidare questa connettività migliorando il servizio clienti con un prodotto migliorato in tutte le cabine, con l’obiettivo di migliorare la soddisfazione degli utenti su questa rotta”, conclude Iberia.

IATA: STATEMENT SULLE TRAVEL RESTRICTION PER I VIAGGIATORI DALLA CINA – “Diversi paesi stanno introducendo test COVID-19 e altre misure per i viaggiatori provenienti dalla Cina, anche se il virus sta già circolando ampiamente all’interno dei loro confini. È estremamente deludente vedere questo ripristino istintivo di misure che si sono dimostrate inefficaci negli ultimi tre anni. La ricerca intrapresa intorno all’arrivo della variante Omicron ha concluso che mettere barriere nel modo di viaggiare non ha fatto alcuna differenza per il picco di diffusione delle infezioni. Al massimo, le restrizioni hanno ritardato quel picco di qualche giorno. Se una nuova variante dovesse emergere in qualsiasi parte del mondo, ci si aspetterebbe la stessa situazione. Ecco perché i governi dovrebbero ascoltare i consigli degli esperti, incluso il WHO, che sconsigliano le restrizioni di viaggio. Abbiamo gli strumenti per gestire il COVID-19 senza ricorrere a misure inefficaci che interrompono la connettività internazionale, danneggiano le economie e distruggono posti di lavoro. I governi devono basare le loro decisioni su ‘science facts’ piuttosto che su ‘science politics’. Sebbene la Cina abbia notevolmente allentato le misure di frontiera, esorto il governo cinese a rimuovere la necessità di pre-departure COVID-19 testing per coloro che viaggiano in Cina”, afferma Willie Walsh, IATA Director General.

DELTA NOMINATA DA CIRIUM COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE DEL NORD AMERICA – Per il secondo anno consecutivo, Delta ha ottenuto il Platinum Award di Cirium per l’eccellenza operativa globale. Il premio riflette la complessità operativa di Delta e il lavoro esemplare delle persone di Delta per ottenere on-time performance, limitando l’impatto delle disruption sui propri clienti. Delta è stata la compagnia aerea nordamericana più puntuale nel 2022. Dei 1.004.684 voli di Delta monitorati lo scorso anno da Cirium, l’83,63% è arrivato in orario, ha riferito Cirium. “La cura e l’impegno delle persone di Delta nelle nostre diverse operazioni globali hanno contribuito a garantire nuovamente questo riconoscimento come leader del settore”, ha dichiarato John Laughter, EVP and Chief of Operations. “Abbiamo operato la compagnia aerea più puntuale durante un anno impegnativo di ricostruzione e apportato miglioramenti che ci consentiranno di salire ancora più in alto quest’anno”. Delta si è costantemente concentrata sulla fornitura di on-time performance, un’aspettativa fondamentale dei suoi clienti. “Congratulazioni a Delta Air Lines per l’eccellente performance nella Cirium 2022 On-Time Performance Review, portando i suoi passeggeri a destinazione in tempo mentre il settore si riprendeva”, ha dichiarato il CEO di Cirium, Jeremy Bowen. “Le on-time performance di Delta hanno superato di gran lunga i benchmark del settore nordamericano. Degli oltre 5 milioni di voli tracciati da Cirium nel 2022, il 71,91% è arrivato in orario. Cirium definisce un volo in orario come un volo che arriva entro 15 minuti dallo scheduled gate arrival. La percentuale di arrivi puntuali di Delta è stata del 3,17% superiore a quella del suo concorrente nordamericano più vicino. L’anno scorso Cirium ha assegnato a Delta Air Lines il Platinum Award, riconoscendo la compagnia aerea come ‘world’s best performing airline of 2021 for Operational Excellence'”, conclude Delta.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A DICEMBRE 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di dicembre 2022. A dicembre Ryanair Group ha trasportato 11,5 milioni di passeggeri (dicembre 2021: 9,5 milioni, +21%), con un load factor del 92% (81% a dicembre 2021). Ryanair ha operato oltre 65.500 voli a dicembre 2022. Il dato rolling sui 12 mesi a dicembre 2022 si attesta a 160,4 milioni di passeggeri (+121%), con un load factor del 92% (+11%).

ETIHAD AIRWAYS NOMINA ARIK DE COME CHIEF REVENUE OFFICER – Etihad Airways ha annunciato oggi la nomina di Arik De come Chief Revenue Officer, a capo di una nuova divisione organizzativa focalizzata sulle entrate. Dall’aprile 2022, De è Vice President of Revenue & Commerce at Etihad Airways, responsabile per revenue management and e-commerce. “Con il mondo che torna rapidamente ai livelli di viaggio pre-Covid, abbiamo un’opportunità unica per sviluppare e rafforzare la nostra posizione di leader in Etihad Airways”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer. “La nostra nuova Revenue division fornirà capacità di gestione delle entrate all’avanguardia, amplierà le nostre partnership con le compagnie aeree e migliorerà la nostra rete per servire meglio i nostri ospiti e la nostra casa di Abu Dhabi. Arik ha avuto un impatto sostanzialmente positivo sulla nostra revenue performance negli ultimi nove mesi e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui mentre costruiamo su queste aree interdipendenti, che sono fondamentali per la sostenibilità finanziaria”. Dopo aver iniziato la sua carriera oltre 20 anni fa nella finanza presso l’International Monetary Fund, De ha trascorso gli ultimi 15 anni lavorando nel settore dell’aviazione. In precedenza ha ricoperto posizioni di leadership presso WestJet, Air Asia, Aeroméxico e, più recentemente, TAP Air Portugal, dove è stato Chief Revenue & Network Officer. In questo nuovo ruolo, che riporterà al Chief Executive Officer, De supervisionerà le principali revenue-related functions, inclusi Revenue Management, Distribution & E-commerce, Network Planning, Alliances & Joint Ventures, Aeropolitical & Industry Affairs, Etihad Guest, il loyalty programme della compagnia aerea. De ha conseguito un Master in Finanza e politica presso l’Università di Chicago. “Sono entusiasta di assumere il ruolo di Chief Revenue Officer in un momento di tale opportunità, poiché la domanda di viaggi internazionali prende il sopravvento. Etihad Airways ha alle spalle un prodotto, un servizio e un team incredibili e non vedo l’ora di lavorare insieme per consentire crescita e fornire valore mentre portiamo la nostra compagnia aerea a nuovi livelli”, ha affermato De.

NUOVA BRAND CAMPAIGN PER BRITISH AIRWAYS HOLIDAYS – British Airways informa: “Un sondaggio, commissionato da British Airways Holidays con YouGov Plc., ha rilevato che più di un terzo dei britannici che lavorano (36%) che non hanno usufruito delle ferie annuali complete. Inoltre, un 42% ha confessato di essersi sentito stressato dal lavoro durante le vacanze e il 46% ha risposto di aver dovuto lavorare durante il congedo. Il 48% ha controllato le e-mail di lavoro mentre era via e più di un terzo (39%) ha fatto un ulteriore passo avanti e ha risposto. Il nuovo sondaggio di YouGov Plc e British Airways Holidays ha anche rivelato che quasi il 79% degli intervistati concorda sul fatto che prendersi una pausa fa bene alla salute mentale. Con questo in mente, British Airways Holidays ha lanciato una nuova campagna in UK, che unisce pubblicità televisiva, cinema, out of home, social media e radio. Dietro l’umorismo della campagna c’è un messaggio importante, che le vacanze dovrebbero essere prese sul serio, con le persone invitate a dare la priorità al tempo libero per il proprio benessere”. “Sono sbalordita dai risultati del nostro sondaggio”, ha commentato Claire Bentley, Managing Director of British Airways Holidays. “È chiaro che prendersi una pausa è vitale per il nostro benessere mentale e fisico, ed è preoccupante che troppe persone si sentano incapaci di farlo. Mentre la nostra nuova brand campaign lo trasmette in modo comico, il messaggio dietro è serio. Qui in British Airways Holidays prendiamo le vacanze sul serio”.

DELTA DEDICA UN AEREO AL GEORGIA FOOTBALL COACH VINCE DOOLEY – Delta ha commemorato la vita e l’eredità del famoso University of Georgia football coach Vince Dooley martedì, con la dedica di un Boeing 767-400 con un sigillo commemorativo in onore della Hall of Famer. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il CEO Ed Bastian e altri leader Delta. Delta è stata la compagnia aerea ufficiale di Georgia athletics per più di 40 anni a partire dal 1980. Allison Ausband, chair of The University of Georgia Foundation: “Delta e University of Georgia hanno una relazione di lunga data. In qualità di compagnia aerea ufficiale di UGA Athletics, siamo onorati di dedicare questo aereo al coach Dooley in ricordo del suo impatto sull’atletica, sulla comunità e sulla famiglia”.