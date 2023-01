Vueling è la seconda compagnia aerea low cost più puntuale in Europa nel 2022

Vueling informa: “Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, è stata riconosciuta da Cirium, società di analisi dell’aviazione a livello globale, come la seconda compagnia aerea low cost più puntuale in Europa nel 2022.

In più, la “On-Time Performance Review 2022” segnala Vueling al quarto posto assoluto nel ranking delle compagnie aeree europee, con un tasso di puntualità dell’82,04% in più di 197.000 voli operati nel 2022. All’interno della lista delle prime dieci compagnie aeree più puntuali in Europa, Vueling è la compagnia con il maggior numero di voli operati durante il periodo analizzato”.

Oliver Iffert, Director of Operations di Vueling, commenta: “Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, che è senza dubbio il risultato dello sforzo compiuto durante tutto l’anno da tutte le persone che fanno parte della società. Essere una delle quattro compagnie aeree più puntuali in Europa e la seconda ‘low cost’ consolida il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, a cui vogliamo continuare a offrire solo il meglio”.

“L’analisi della puntualità delle performance di Cirium, attiva dal 2008, è la più longeva nel campo dell’aviazione. Il report si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione accurata ed equilibrata dell’analisi delle prestazioni in tempo reale della compagnia aerea”, prosegue Vueling.

“Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, si impegna costantemente nella crescita a livello internazionale, grazie ai suoi investimenti nelle basi di Londra Gatwick, Parigi Orly, Amsterdam, Firenze e Roma. Per la stagione invernale, la compagnia ha una rete di oltre 245 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta totale di 125 Airbus A319, A320, A320neo e A321. In termini di sostenibilità e come parte di IAG, l’impegno di Vueling per l’ambiente è assoluto: la società si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’attuazione della strategia flightpath Net Zero e a operare il 10% dei suoi voli con carburante per aviazione sostenibile entro il 2030″, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)