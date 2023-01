Airbus fornirà alla Polonia un very high resolution optical satellite system

Airbus Defence and Space ha firmato un contratto con la Polonia per fornire un geospatial intelligence system che include lo sviluppo, la produzione, il lancio e la consegna in orbita di due high-performance optical Earth observation satellites. Il contratto copre anche il ground segment associato, inclusa la Direct Receiving Station in Polonia, launch services, training per il Polish team, maintenance and technical support for space and ground systems.

Inoltre, l’accordo prevede la fornitura di Very High Resolution (VHR) imagery dalla Airbus Pléiades Neo constellation già nel 2023.

“Questo contratto è il primo export success, ottenuto con il supporto del governo francese, per l’Airbus S950 VHR optical satellite, che nasce dallo sviluppo della costellazione Pléiades Neo, già operativa in orbita con due satelliti dal 2021. Questo sistema di ultima generazione offre performance all’avanguardia rigiardo le VHR optical capabilities, accompagnate da un’altissima agilità in orbita”, afferma Airbus.

Jean-Marc Nasr, head of Space Systems at Airbus, ha dichiarato: “Questo contratto fornirà alla Polonia uno dei più sofisticati satellite Earth observation systems al mondo. Rafforza l’Europa e conferisce alla nazione polacca una space capability veramente sovrana. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la nostra cooperazione con la Polonia sotto l’egida del partenariato strategico tra Francia e Polonia”.

“Dopo il lancio dei satelliti dall’European Space Centre in Kourou, French Guiana, le immagini provenienti dai satelliti polacchi saranno ricevute direttamente in Polonia dall’infrastruttura del national satellite system, garantendone la piena autonomia.

Questo annuncio consolida la posizione di Airbus come leader mondiale nell’esportazione di Earth observation satellite systems ed è un’importante dimostrazione di fiducia nella tecnologia dell’azienda. È anche un avallo della strategia di Airbus di investire nella costellazione Pléiades Neo, il punto di riferimento per VHR geo-information systems.

L’assemblaggio, l’integrazione e i test dei satelliti saranno effettuati nelle Airbus clean rooms a Tolosa e il lancio è previsto entro il 2027. A partire dal 2023 la Polonia avrà accesso alle immagini di Pléiades Neo direttamente da Airbus“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)