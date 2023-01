Air France-KLM Group annuncia nuove nomine

Air France-KLM Group ha annunciato oggi la nomina di:

– Nathalie Stubler, attualmente Chief Executive Officer – Transavia (France), come Special Advisor per la Group’s decarbonization strategy.

– Olivier Mazzucchelli, attualmente Chief Executive Officer – HOP!, Air France’s regional airline, come Chief Executive Officer – Transavia (France).

– Hervé Boury, attualmente Chief Operations Officer – Transavia (France), come Chief Executive Officer – HOP!.

“Queste nomine entreranno in vigore a partire dal 16 gennaio 2023. Nathalie Stubler riporterà a Benjamin Smith, Chief Executive Officer – Air France-KLM. Lavorerà a stretto contatto con i CSR teams del Gruppo, ai quali porterà la sua esperienza e la sua competenza. Olivier Mazzucchelli e Hervé Boury riporteranno ad Anne Rigail, Chief Executive Officer – Air France. Saranno entrambi membri dell’Air France’s Executive Committee”, afferma Air France-KLM Group.

“La decarbonizzazione e la nostra capacità di guidare la nostra attività in modo più sostenibile sono tra le sfide più strategiche che il nostro Gruppo deve affrontare”, ha affermato Benjamin Smith, Air France-KLM CEO. “Vorrei ringraziare Nathalie Stubler per il lavoro straordinario e instancabile che ha svolto insieme ai suoi team in Transavia (France) negli ultimi 7 anni. Do un caloroso benvenuto a Olivier Mazzucchelli, in qualità di nuovo CEO di Transavia (France) in un momento di svolta per la compagnia, mentre la compagnia aerea si prepara all’entrata in servizio della famiglia di aeromobili Airbus A320neo nel 2023. Vorrei anche congratularmi con Hervé Boury, che si baserà sul lavoro dei suoi predecessori per garantire il futuro a lungo termine di HOP!”.

“Laureata all’Ecole Polytechnique e all’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Nathalie Stubler ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali, prima in Air Inter, poi in Air France, tra il 1992 e il 2012, in particolare presso le Network, Commercial, Corporate Social Responsibility, Revenue Management and Pricing divisions. Nel 2013 ha assunto una posizione dirigenziale presso Air France, come head of Revenue Management and Network, prima di entrare a far parte di Air France-KLM Group come SVP Network Strategy. Nel settembre 2014 è diventata Chief of Staff to the Group’s Chairman e Secretary of the Air France-KLM Group’s Executive Committee. È entrata a far parte di Transavia (France) come CEO nel gennaio 2016.

Olivier Mazzucchelli si è laureato all’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENSAM Parigi) e ha conseguito un diploma post-laurea specialistico in finanza presso l’HEC Parigi. È entrato a far parte di Air France Group nel 2000 come Assistant Project Manager (AMO) per l’ottimizzazione dei flight crew rosters. Ha poi ricoperto diversi incarichi nel campo della maintenance, tra cui CEO of Spairliners (joint venture tra Air France Industries e Lufthansa Technik basata ad Amburgo), prima di diventare Air France Station Manager a Marsiglia nel 2015 e Chief Operations Officer di HOP! nel 2017. È stato nominato CEO di HOP! nel settembre 2022.

Laureato all’ENAC (French National School of Civil Aviation), Hervé Boury ha dedicato tutta la sua carriera alle operazioni. È entrato in Air Inter nel 1989, dove ha ricoperto diversi incarichi nella maintenance, tra cui quello di Engineering Manager per la A320 fleet. Nel 1997 è passato alla International Stations division of Air France, e successivamente ha ricoperto il ruolo di Regional Station Manager in New York City, Martinique and Guadeloupe. Poi è tornato a Parigi ed è diventato Head of the Aircraft Department nel 2008, prima di essere nominato Director of the G1XL Freight Center nel 2010. Hervé Boury è entrato a far parte di Transavia (France) nel 2013, in qualità di Deputy Managing Director Operations and Accountable Manager”, conclude Air France-KLM Group.

