Norwegian chiude un anno positivo, triplicando il numero di passeggeri rispetto all’anno precedente

A dicembre Norwegian ha trasportato più di 1,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 41% rispetto a dicembre 2021. “La solida operatività durante l’holiday travel season ha concluso un anno positivo caratterizzato da una triplicazione del numero di passeggeri, dal ritorno di una forte domanda di viaggi aerei e da un trend positivo delle prenotazioni”, afferma Norwegian.

“Siamo lieti di vedere che un numero crescente di passeggeri nordici sceglie Norwegian come compagnia aerea preferita quando viaggia per vedere amici e familiari durante le intense festività natalizie. Sui viaggi domestici in Norvegia, il numero di passeggeri è ora alla pari con i livelli pre-pandemia. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili in molti dei giorni di viaggio più impegnativi che hanno interessato l’aviazione sia nei paesi nordici che in Europa, siamo riusciti a portare i passeggeri alle loro destinazioni natalizie. Più di nove voli su dieci sono arrivati puntuali o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Norwegian ha fatto volare 1.315.924 passeggeri a dicembre, in aumento del 41% rispetto a dicembre 2021. Il load factor a dicembre è stato del 77,8%. A dicembre Norwegian ha operato in media 64 aeromobili e il 99,0% degli scheduled flights è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata del 71,6% a dicembre, principalmente a causa delle difficili condizioni meteorologiche in diversi aeroporti europei.

Nel 2022 Norwegian ha trasportato quasi 18 milioni di passeggeri, il triplo del numero di passeggeri rispetto all’anno precedente. Il load factor è stato dell’83,1% per l’anno. Grazie alla solida situazione finanziaria della compagnia, Norwegian è ora in grado di avere coperture per il jet fuel sia per il 2023 che per il 2024. Le attuali fuel hedges, che durano fino al 2023, sono raggiunte a livelli inferiori allo spot price di oggi”, prosegue Norwegian.

“Tutto sommato il 2022 è stato un anno molto positivo per Norwegian, con una forte domanda repressa di viaggi aerei, in particolare per le destinazioni balneari durante la peak leisure season, che si è tradotta in un’estate record. Continuiamo a registrare tendenze di prenotazione positive e le vendite dei biglietti stanno attualmente superando le nostre aspettative. I nostri clienti hanno risposto positivamente ai nostri saldi di Capodanno e stanno approfittando della campagna per pianificare i viaggi di quest’anno, sia a breve che a lungo termine”, ha concluso Karlsen.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)