Etihad Airways raddoppia i voli per Bangkok per soddisfare la crescente domanda

Etihad Airways sta aumentando i suoi voli per Bangkok, Thailandia, raddoppiando la frequenza. “Dal 26 marzo 2023 Etihad Airways volerà due volte al giorno sulla rotta Abu Dhabi – Bangkok, fornendo un totale di 14 servizi non-stop settimanali per Bangkok Airport (BKK). I voli offriranno il pluripremiato servizio e il comfort di Etihad in entrambe le cabine Business ed Economy Class”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Con la nostra comoda partenza mattutina da Abu Dhabi, il nostro secondo volo per Bangkok ottimizza i tempi per quei residenti negli Emirati Arabi Uniti che desiderano fare una pausa in Thailandia. Inoltre, la partenza per il ritorno da Bangkok consente ai residenti thailandesi di arrivare ad Abu Dhabi la mattina per avere un vantaggio nell’esplorare ciò che la città ha da offrire in termini di affari e piacere. Riafferma ulteriormente il nostro impegno a portare più ospiti a godersi Abu Dhabi”.

“Bangkok è una destinazione di fama mondiale a sé stante, oltre ad essere la porta d’accesso per viaggiare in tutta la Thailandia e oltre nel sud-est asiatico per milioni di visitatori ogni anno. La nuova frequenza renderà ancora più conveniente per le persone collegarsi ai voli da e per la Thailandia attraverso la crescente rete di rotte globali di Etihad.

Etihad Airways è appena stata classificata al terzo posto nella lista delle Top 20 Safest Airlines 2023 compilata da AirlineRatings, la compagnia aerea con la posizione più alta in Medio Oriente”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)