News Brevi – 05.01.2023

IBERIA ONORA LA CITTA’ DI QUITO E L’ECUADOR CON IL SUO AEREO PIU’ AVANZATO – Iberia ha voluto partecipare alla celebrazione del bicentenario della città di Quito, battezzando il suo velivolo più avanzato con il nome della capitale dell’Ecuador. Nello specifico si tratta di un A350 entrato a far parte della flotta della compagnia lo scorso dicembre e che, da ieri, fa parte del suo schedule di voli. Questo aereo, con registrazione EC-NXE e con il nome “Ciudad de Quito”, fa parte di un nuovo standard del produttore Airbus, una versione migliorata di questo modello di cui Iberia è stata la compagnia di lancio e, inoltre, è il primo che ha ricevuto equipaggiato con le nuove cabine Business, Premium Economy ed Economy. Al momento, questo aereo ha i permessi per volare negli Stati Uniti, in Argentina, Cile e Colombia, ma la compagnia è in procinto di farlo volare verso tutte le sue destinazioni in America Latina dove opera con la flotta A350. La scelta di Quito come nome per il nuovo aereo Iberia A350 Next non è stata casuale, poiché l’Ecuador è proprio uno dei paesi in cui la compagnia aerea spagnola ha implementato una maggiore connettività con la Spagna. Infatti, questo è uno dei due paesi, insieme al Brasile, in cui Iberia collega Madrid con due città locali, in questo caso con Quito e Guayaquil. Va ricordato che per la stagione invernale in corso, Iberia ha aumentato le sue frequenze a sei settimanali nel caso di Quito, e ha tre voli settimanali con Guayaquil, il che significa un’offerta di nove voli settimanali tra i due paesi. Per quanto riguarda i piani per il futuro, nel pieno impegno di Iberia per continuare a rafforzarsi in Ecuador, la compagnia aerea ha deciso di consolidare gli aumenti inizialmente previsti per la stagione invernale e renderli permanenti per tutto il 2023, con l’obiettivo di continuare a promuovere la connettività e raggiungere voli giornalieri con Quito. L’aeromobile “Ciudad de Quito” fa parte di un nuovo standard Airbus A350, in particolare lo standard 4, 2022, che incorpora miglioramenti che ne aumentano l’efficienza operativa e il comfort, poiché le sue cabine sono più ampie. Questo velivolo di nuova generazione, dotato delle ultime tecnologie e progettato per volare con la massima efficienza, è costruito con i materiali più sostenibili sul mercato. Per le caratteristiche del nuovo standard e delle cabine leggi questo articolo.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: INDICAZIONI PER PASSEGGERI IN INGRESSO IN ITALIA CON PROVENIENZA CINA O HONG KONG – L’Aeroporto Milano Bergamo informa: “I passeggeri che giungono in Italia dalla Cina e da Hong Kong hanno l’obbligo di eseguire un tampone entro le 48 ore dall’arrivo in Italia, presso la ATS territorialmente competente. Per Regione Lombardia, I passeggeri possono provvedere alla registrazione e successiva prenotazione del tampone tramite l’utilizzo di apposito modulo online raggiungibile tramite gli indirizzi web delle varie ATS”.

SARDEGNA: SI TRATTA PER PROCEDURA CHE GARANTISCA COLLEGAMENTI TRA ALGHERO E LA PENISOLA – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in un comunicato informa: “L’obiettivo è garantire collegamenti tra Alghero e la Penisola. Per questo si valuta di intraprendere una procedura negoziata con i vettori che si sono mostrati interessati al bando per la continuità territoriale sarda e con quelli attualmente aggiudicatari delle tratte con gli aeroporti di Olbia e Cagliari. È la proposta emersa dalla riunione tenutasi questa mattina (Ndr: ieri mattina) per garantire i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e gli scali della Penisola. Si mira così a scongiurare il blocco dello scalo isolano, il cui servizio scadrà il 16 febbraio prossimo, e sarà sottoposta preventivamente alla Commissione Ue: è una strada obbligata. I contenuti del bando, che dovrà essere espletato entro poco più di un mese, dovranno tenere conto delle ragioni del fallimento delle procedure ordinarie e, pertanto, essere calibrati in modo da coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini sardi e gli interessi dei vettori. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, continua a seguire la situazione con particolare attenzione” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

REGIONE SARDEGNA, CONTINUITA’ TERRITORIALE: L’ASSESSORE REGIONALE DEI TRASPORTI COMMENTA L’OFFERTA DI VOLOTEA SUL COLLEGAMENTO OLBIA – ROMA FIUMICINO – “Nella delicata quanto vitale gestione della gara europea per la continuità territoriale aerea, la Regione Sardegna ha dimostrato e dimostra credibilità e affidabilità. Auspichiamo che analoga credibilità e affidabilità dimostri la compagnia Volotea nel rispettare il termine del 26 ottobre 2024 per svolgere, senza compensazioni e senza esclusiva, la rotta Olbia-Fiumicino. Ci auguriamo quindi che l’impegno che la compagnia assume oggi con la Regione e con i sardi venga mantenuto sino al termine fissato per la scadenza degli oneri di servizio pubblico”. Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, commenta la decisione di Volotea di presentare un’offerta, senza esclusiva e senza compensazioni, per il collegamento Olbia-Roma Fiumicino (leggi anche qui).

QATAR AIRWAYS E BRITISH AIRWAYS ANNUNCIANO UNA NUOVA PARTNERSHIP PER UNA MULTI-BRANDED CREDIT CARD – In un’iniziativa unica nel suo genere, Qatar Airways Privilege Club, British Airways Executive Club e IndusInd Bank, hanno annunciato oggi la loro partnership per introdurre in India un’esclusiva multi-branded credit card, powered by Visa. “La multi-branded credit card dovrebbe essere lanciata e resa disponibile ai consumatori nel primo trimestre del financial year 2023 – 2024. Grazie a questa proposta, i membri saranno presto in grado di raccogliere Avios, la valuta dei premi per l’Executive Club di British Airways e Qatar Airways Privilege Club, iscrivendosi e scegliendo il programma fedeltà preferito. Questa carta di credito sarà disponibile nella Infinite variant di Visa e offrirà premi e vantaggi di prim’ordine per migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti. Ricca di molteplici vantaggi interessanti che soddisfano le esigenze dei frequent travellers, al momento della richiesta questa carta di credito offrirà ai clienti la flessibilità di scegliere l’airline loyalty programme preferito e selezionare la destinazione di viaggio preferita per accumulare il massimo degli Avios e godere di una serie di altri vantaggi”, afferma Qatar Airways. Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Oggi il Privilege Club di Qatar Airways compie un altro passo avanti nel fornire ai nostri membri le migliori offerte del settore, introducendo una Visa multi-branded credit card, unica nel suo genere, in India con IndusInd Bank. Quando abbiamo adottato gli Avios come valuta dei premi, abbiamo promesso ai membri che sarebbero arrivate nuove ed entusiasmanti opportunità, questa collaborazione con il partner oneworld® British Airways ne è un’altra dimostrazione. Non vediamo l’ora di vedere i nostri membri in India avvalersi degli ampi vantaggi di questa nuova partnership, progettata per migliorare i loro viaggi futuri”. Oliver Currell, Head of Financial Partnerships, IAG Loyalty, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la nuova British Airways and Qatar Airways credit card con IndusInd Bank. La valuta Avios offrirà ai consumatori indiani premi e opportunità di grande valore per fare di più quando si tratta di viaggi ed esperienze globali”.

IBERIA GROUP E VUELING HANNO TRASPORTATO 155 ORGANI PER TRAPIANTI NEL 2021 – Nel 2021 la National Transplant Organization (ONT) ha trasportato 978 organi per trapianti in aereo, con private and regular flights. Di questi, il 23,8% era operato da commercial airlines. Le Iberia Group airlines – Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum – hanno trasportato 81 organi e Vueling ne ha trasportati altri 74, facendo di IAG Group il partner principale dell’ONT in Spagna, con la spedizione di oltre l’87% degli organi donati. Secondo i dati dell’ONT, nel 2021 la Spagna è tornata ai livelli di attività di trasporto di organi pre-pandemia, crescendo dell’8%. Quasi 4.800 pazienti hanno ricevuto trapianti. “Dietro ognuna di queste figure c’è una storia, la storia di ognuno dei pazienti che ha visto la propria vita trasformata da quella seconda possibilità offerta dal trapianto, pazienti che possono guardare al futuro con ottimismo, con entusiasmo”, afferma Beatriz Domínguez-Gil, Director of the National Transplant Organization. Iberia Group e Vueling collaborano altruisticamente con l’ONT e fanno in modo che gli organi arrivino in tempo e salvino vite. Questo è possibile “grazie alla generosità di un’intera società, del nostro National Health System e all’ottimo coordinamento che esiste tra i diversi attori coinvolti nel complesso processo di donazione e trapianto di organi. Tutto il personale di Iberia Group e Vueling svolge un ruolo essenziale nel raggiungimento di questo successo”, ha concluso Domínguez-Gil.

EASYJET LANCIA IN UK ‘TRAVEL BAG BODY BLAST’ – L’easyJet cabin crew è protagonista di un nuovo flying-inspired fitness regime, progettato per aiutare i britannici a rimettersi in forma a gennaio. “Il nuovo piano di esercizi si basa sulla routine quotidiana dell’equipaggio di cabina, che fa davvero i suoi 10.000 passi ogni giorno. In media fanno mezzo milione di passi all’anno sul posto di lavoro, o 700 miglia, l’equivalente di camminare da Londra a Barcellona. È stata creata una serie di corsi di ginnastica online gratuiti, intitolati “Travel Bag Body Blast”, in cui l’attrezzatura da palestra e i pesi vengono scambiati con cabin bag hand luggage. I partecipanti possono aspettarsi di affrontare flying-themed exercises come “Landing Lunges”, “Cloud Climbers”, “The Pilot’s Press”, “Suitcase Squat” e “38.000 feet”. È stato rivelato un film promozionale ironico per la campagna, con protagonista l’easyJet cabin crew, mentre mostra esercizi mentre servono il bistrot a bordo, ripongono valigie, effettuano flessioni con pushchairs. Il nuovo video aiuterà le persone mostrando loro semplici esercizi che possono svolgere a casa propria, senza il prezzo di nuove attrezzature o un abbonamento a una palestra. Il ‘Travel Bag Body Blast’ workout di easyJet è disponibile su YouTube: https://youtu.be/Wrn2Ix7xpIQ. L’exercise course è stato ideato dal cabin crew in consultazione con il personal trainer professionista Aimee Corry”, afferma easyJet. Michael Brown, Director of Cabin Services at easyJet, ha dichiarato: “Nel nuovo anno volevamo portare un po’ di divertimento nelle case con i nostri allenamenti facili e creativi, guidati dal nostro stesso fantastico equipaggio, ispirandosi alla loro routine quotidiana”.