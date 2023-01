JetBlue migliora il Transatlantic Flight Schedule con un nuovo Daylight Service da New York a Londra

JetBlue ha annunciato che sta ulteriormente migliorando i suoi voli attraverso il Nord Atlantico con una nuova daytime flight option per i clienti che viaggiano da New York a Londra.

A partire dal 25 marzo 2023, la compagnia introdurrà una nuova partenza mattutina dal John F. Kennedy International Airport (JFK) a London Heathrow Airport (LHR), offrendo ai viaggiatori la possibilità di arrivare nel Regno Unito lo stesso giorno in cui lasciano gli Stati Uniti. Il nuovo volo è reso possibile grazie a un ulteriore paio di slot ottenuti da JetBlue, che rafforzano ulteriormente la presenza della compagnia aerea nell’aeroporto più trafficato del Regno Unito. I posti per i nuovi voli verso Heathrow di JetBlue sono in vendita a partire da oggi.

Daily Schedule tra New York (JFK) e London Heathrow (LHR) a partire dal 25 marzo 2023 (Eastbound) e dal 26 marzo 2023 (Westbound)

JFK – LHR Flight #1107 8:30 – 20:45

LHR – JFK Flight #2220 8:25 – 11:40

JFK – LHR Flight #007 21:00 – 9:30 (+1)

LHR – JFK Flight #20 11:55 – 15:15

Nell’ambito del rinnovato London flying schedule, JetBlue adeguerà il servizio tra New York-JFK e London Gatwick Airport (LGW), offrendo ai viaggiatori un volo giornaliero invece di due. In totale JetBlue manterrà tre voli giornalieri tra New York e Londra.

Daily Schedule tra New York (JFK) e London Gatwick (LGW) a partire dal 25 marzo 2023 (Eastbound) e dal 26 marzo 2023 (Westbound)

JFK – LGW Flight #43 19:30 – 7:55 (+1)

LGW – JFK Flight #44 12:00 – 15:15



Il nuovo transatlantic schedule a New York è completato dai servizi giornalieri tra Boston Logan International Airport (BOS), London Heathrow e London Gatwick. JetBlue è l’unica compagnia aerea a offrire un servizio tra il New England e due degli aeroporti più trafficati di Londra.

Daily Schedule tra Boston (BOS) e London Heathrow (LHR)

BOS – LHR Flight #1620 18:45 – 6:30 (+1)

LHR – BOS Flight #1621 8:25 – 11:21

Daily Schedule tra Boston (BOS) e London Gatwick (LGW)

BOS – LGW Flight #2104 18:37 – 6:35 (+1)

LGW – BOS Flight #1926 12:15 – 15:02

“JetBlue è attualmente l’unico vettore statunitense a servire sia Gatwick che Heathrow, offrendo ai clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico maggiore scelta e convenienza. L’approccio multi-aeroporto di JetBlue a Londra, con voli diversificati in due degli aeroporti più trafficati del Regno Unito, ha già consentito alla compagnia aerea di accrescere una significativa base di viaggiatori transatlantici e di costruire preziose relazioni con i team chiave in entrambi gli aeroporti”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)