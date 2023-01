Partnership tra My Airlines e Geven per un sedile Eco-Friendly e ergonomico

MYAirline, nuova compagnia aerea low cost della Malesia, collabora con Geven, offrendo il primo eco-friendly and ergonomic aircraft seats in Asia Pacifico. Come uno dei principali aircraft interior providers al mondo, Geven equipaggerà tutta la flotta A320 di MYAirline con sedili per aeromobili fabbricati in Italia chiamati ‘superEco’.

Rayner Teo, Chief Executive Officer of MYAirline, afferma: “Siamo entusiasti di imbarcarci in questa partnership con Geven e di essere stati i primi nella regione ad offrire più sustainable aircraft seating. I suoi sedili eleganti ed ergonomici, oltre che leggeri, si adattano alla nostra aspirazione di essere una eco-friendly airline. Nel complesso, questi sedili leggeri si tradurranno in minori consumi di carburante ed emissioni di CO2. Questo è un passo positivo verso il nostro ruolo nella riduzione della nostra carbon footprint”.

“Il sedile è caratterizzato da un ELeather padded dress cover personalizzabile. Questo materiale innovativo è unico nel suo genere in quanto utilizza fibre di pelle naturale intrecciate con high performance core material, che lo rende leggero. Per rendere sempre più sostenibili i sedili, il materiale proviene da rifiniture in pelle che altrimenti andrebbero in discarica. Il sedile combina un design fresco, vibrante e leggero, basso costo di proprietà e parti durevoli, per creare un sedile confortevole per i voli a corto e medio raggio”, afferma Geven.

“Siamo lieti di vedere i nostri nuovi sedili superEco raggiungere per la prima volta i cieli dell’APAC con MyAirline. La selezione di questo innovativo sedile leggero per equipaggiare la sua flotta consentirà a MyAirline di contribuire ai suoi sforzi di sostenibilità riducendo il consumo di carburante e le emissioni, offrendo al contempo ai passeggeri il massimo comfort e spazio di viaggio”, afferma Alberto Veneruso, Managing Director of Geven.

“I sedili superEco si adattano alla proposta di valore di MYAirline nel fornire servizi e comfort elevati. Il suo design presenta padded dress cover, self-structural bottom cushion, lower literature pocket e flush armrests, che aumentano il livello di comfort per i passeggeri. Il MYAirline pre-reclined seat angle di 109,4 gradi è progettato per essere ergonomico e offre una posizione di seduta più confortevole rispetto alla maximum recline position di alcune altre compagnie aeree. Questo angolo di seduta assicura che ci sia sempre spazio sufficiente per tutti gli ospiti ed evita scontri tra sedili e passeggeri”, prosegue Geven.

“Anche se siamo una low-cost airline, siamo orgogliosi di garantire posti altamente confortevoli. Vogliamo che i nostri passeggeri si godano il viaggio e con i nostri pre-reclined seats, non è necessario alzare il sedile durante il decollo o l’atterraggio. I nostri allestimenti interni accuratamente selezionati sono una testimonianza dei nostri sforzi per garantire sicurezza operativa, efficienza e sostenibilità, fornendo allo stesso tempo comfort. Oltre ad essere comodi, i superEco seats non sono solo leggeri, ma anche di facile manutenzione. Questo aiuta a mantenere bassa la nostra cost structure”, aggiunge Rayner.

“Nel complesso, i superEco sono più spaziosi rispetto ad altre compagnie aeree, offrendo più spazio per le gambe dei passeggeri. Per la seat configuration di MYAirline, il sedile centrale è configurato per essere più spazioso con una larghezza di 18,5″ rispetto agli aisle and window seats con una larghezza di 18″. Per aumentare il comfort, i passeggeri possono anche guardare il loro intrattenimento con facilità dai propri dispositivi personali con il personal electronic device (PED) holder di MYAirline integrato nei meal trays. Questo PED holder può migliorare l’esperienza di intrattenimento dei passeggeri a bordo”, conclude Geven.

