Ryanair prevede un terzo trimestre più forte e alza la Profit Guidance per l’intero anno fiscale

Ryanair Holdings plc ha dichiarato di aspettarsi un Profit After Tax (PAT) nel terzo trimestre (concluso il 31 dicembre) più forte del previsto di quasi 200 milioni di euro. “La forte domanda di viaggi durante le festività natalizie per la prima volta in 3 anni, senza alcun impatto negativo dal Covid o dalla guerra in Ucraina, ha stimolato un picco di traffico e tariffe nel periodo Natale/Capodanno più forte del previsto.

La FY23 traffic guidance di 168 milioni rimane invariata. Ryanair prevede che il quarto trimestre sarà in perdita a causa dell’assenza di Pasqua nel mese di marzo e di un recente indebolimento nel traffico in uscita nel Regno Unito e in Irlanda”, afferma Ryanair.

“A seguito di questi recenti sviluppi, Ryanair ha alzato la sua FY23 PAT guidance (pre-exceptionals) da un intervallo attuale di €1,00 miliardi – €1,20 miliardi a un nuovo intervallo di €1,325 miliardi – €1,425 miliardi. Questa guidance rimane fortemente dipendente dall’assenza di eventi avversi nel quarto trimestre (come il Covid o la guerra in Ucraina).

Il prossimo aggiornamento di mercato di Ryanair Group avrà luogo lunedì 30 gennaio, quando il Gruppo pubblicherà i risultati del terzo trimestre”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)