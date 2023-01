British Airways svela la sua nuova uniforme, che sarà indossata da più di 30.000 colleghi

British Airways ha presentato oggi una nuova uniforme per portare la compagnia aerea nel suo prossimo capitolo. La collezione di capi, creata dallo stilista e sarto britannico Ozwald Boateng OBE, sarà indossata da oltre 30.000 colleghi della compagnia aerea a partire dalla primavera 2023.

Sean Doyle, British Airways Chairman and CEO, ha dichiarato: “La nostra uniforme è una rappresentazione iconica del nostro brand, qualcosa che ci porterà nel nostro futuro, rappresentando il meglio della Gran Bretagna moderna e aiutandoci a fornire un ottimo British original service per i nostri clienti. Fin dall’inizio si è trattato della nostra gente. Volevamo creare una collezione di uniformi che le nostre persone fossero orgogliose di indossare e, con l’aiuto di oltre 1.500 colleghi, siamo fiduciosi di aver raggiunto questo obiettivo”.

“La collezione presenta un abito tre pezzi su misura per uomo con pantaloni in stile regular e slim fit e opzioni di abito, gonna e pantaloni per donna, oltre a una modern jumpsuit, che è una novità per la compagnia aerea. Per il vettore globale è stata creata anche una tunic and hijab option.

Boateng ha curato con grande cura la progettazione di una collezione davvero originale, ispirandosi alla compagnia aerea, al suo popolo e all’arte del volo. L’airwave pattenrche caratterizza l’intera collezione di uniformi, comprese giacche, t-shirt, bottoni e cravatte, è stato ispirato dal movimento dell’aria sopra l’ala di un aereo. Il tessuto jacquard su tutti i capi sartoriali presenta una variazione dell’iconico speedmarque della compagnia aerea.

Boateng sviluppa la collezione dal 2018 con scrupolosa cura. Ha seguito una serie di ruoli aeroportuali per capire come l’uniforme doveva comportarsi per ogni impiego e garantire un look britannico moderno ed elegante, con tessuti resistenti, di alta qualità e di facile manutenzione. Più di 1.500 colleghi di tutta la compagnia aerea hanno preso parte a 50 workshop per garantire l’idoneità dei capi, dai laboratori di progettazione al feedback sui prototipi e alle prove sui capi, contribuendo a creare una collezione iconica che resisterà alla prova del tempo”, afferma British Airways.

“Per assicurarsi che ogni capo sia adatto allo scopo, la compagnia aerea ha messo alla prova l’uniforme negli ultimi sei mesi in secret trials. Le cabin and flight crew uniforms sono state messe alla prova su cargo flights in tutta Europa, mentre gli ingegneri hanno indossato segretamente le nuove uniformi mentre gli aerei erano fuori dalla vista negli aeroporti di Manchester e Cotswold. Molti dei capi outdoor sono stati anche testati in docce e freezers a -18 gradi Celsius, per garantire che siano resistenti all’acqua, durevoli e adatti a condizioni meteorologiche estreme, come quelle viste di recente.

Durante le prove i colleghi hanno fornito feedback sulla praticabilità dei capi, con conseguenti modifiche in vista del lancio. Ad esempio, gli ingegneri hanno richiesto easy access tool pockets per quando operano sull’aereo, mentre i ground handlers hanno chiesto tessuto con touch-screen technology per i loro guanti, in modo da poterli utilizzare in climi freddi senza doverli togliere”, prosegue British Airways.

Ozwald Boateng OBE, British, Ghanaian changemaker, fashion designer and master tailor, ha dichiarato: “Disegnare questa uniforme è stata un’impresa vasta e scrupolosa ed è andata ben oltre i vestiti. Si trattava di creare un cambiamento energetico internamente. Uno dei miei obiettivi principali era creare qualcosa che parlasse con e per i colleghi della compagnia aerea. Qualcosa che li ispiri e li responsabilizzi, incoraggiandoli a svolgere i loro ruoli con orgoglio e, soprattutto, a garantire che si sentissero visti e ascoltati. Sebbene la compagnia aerea abbia una forte eredità, era imperativo sostenerla nella creazione di una nuova narrativa di cambiamento e trascendenza, pur mantenendo la tempestività”.

Emma Carey, British Airways cabin crew, che è stata uno dei colleghi che hanno effettuato secret trials dell’uniforme, ha dichiarato: “È stato un vero onore e responsabilità aiutare a testare la nuova uniforme e metterla alla prova a 35.000 piedi, per assicurarsi che sia adatta allo scopo, con migliaia di miei colleghi che contavano su di me. È stato fantastico vedere che sono state apportate modifiche dopo il nostro feedback. Le tasche del grembiule, ad esempio, sono state allargate dopo la prova per avere più spazio per tutto ciò di cui abbiamo bisogno durante il servizio pasti a bordo. Non vedo l’ora che i nostri clienti vedano la nuova collezione”.

“Sostenibilità e qualità sono state al centro di tutto il processo di progettazione delle uniformi. Oltre il 90% dei capi è prodotto utilizzando tessuti sostenibili ottenuti da miscele di poliestere riciclato. Nell’ambito dell’impegno BA Better World di British Airways a lavorare con fornitori sostenibili, la compagnia aerea sta lavorando solo con produttori che sono membri dell’iniziativa “Better Cotton”, la principale iniziativa mondiale di sostenibilità per il cotone, la cui missione è aiutare le cotton communities a sopravvivere e prosperare, proteggendo e ripristinando l’ambiente.

Gli ingegneri e i ground operations agents della compagnia aerea saranno i primi a indossare la nuova uniforme a partire dalla primavera 2023. Tutti i cabin crew, pilots and check-in agents di British Airways passeranno dalla loro uniforme attuale a quella nuova nell’estate 2023. Mentre ritirano i loro nuovi capi dell’uniforme, consegneranno i loro capi Julien MacDonald, che saranno donati in beneficenza o riciclati per creare giocattoli, porta tablet e altro, con una serie di oggetti donati al museo della compagnia aerea”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)