IATA: il recupero dei passeggeri continua a novembre

IATA ha annunciato che la ripresa del trasporto aereo è proseguita a novembre 2022.

Il traffico totale a novembre 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 41,3% rispetto a novembre 2021. A livello globale, il traffico è ora al 75,3% rispetto ai livelli di novembre 2019.

Il traffico internazionale è aumentato dell’85,2% rispetto a novembre 2021. L’Asia-Pacifico ha continuato a riportare i migliori risultati anno su anno, con tutte le regioni che hanno mostrato miglioramenti rispetto all’anno precedente. Gli RPK internazionali di novembre 2022 hanno raggiunto il 73,7% dei livelli di novembre 2019.

Il traffico domestico a novembre 2022 è aumentato del 3,4% rispetto a novembre 2021, con le restrizioni di viaggio in Cina che continuano a smorzare il risultato globale. Il traffico domestico totale di novembre 2022 era al 77,7% del livello di novembre 2019.

“I risultati di traffico di novembre rafforzano il fatto che i consumatori godono appieno della libertà di viaggiare. Sfortunatamente, le reazioni alla riapertura cinese dei viaggi internazionali a gennaio ci ricordano che molti governi stanno ancora facendo politica scientifica quando si tratta di COVID-19 e viaggi. Epidemiologi, l’European Centre for Disease Prevention and Control e altri hanno affermato che la reintroduzione dei test per i viaggiatori provenienti dalla Cina può fare ben poco per contenere un virus che è già presente in tutto il mondo. Le obiezioni della Cina a queste misure politiche sono compromesse dai propri pre-departure testing requirements per le persone che viaggiano in Cina. I governi dovrebbero concentrarsi sull’utilizzo degli strumenti disponibili per gestire efficacemente il COVID-19, comprese terapie e vaccinazioni migliorate, piuttosto che ripetere le politiche che hanno fallito più volte negli ultimi tre anni”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 373,9% nel traffico a novembre rispetto a novembre 2021, che è stato il tasso anno su anno più forte tra le regioni. La capacità è aumentata del 159,2% e il load factor è aumentato di 35,9 punti percentuali, al 79,2%.

Il traffico di novembre dei vettori europei è aumentato del 45,3% rispetto a novembre 2021. La capacità è aumentata del 25,1% e il load factor è aumentato di 11,6 punti percentuali, all’83,6%, il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico dell’84,6% a novembre rispetto a novembre 2021. La capacità di novembre è aumentata del 45,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e il load factor è salito di 16,5 punti percentuali, al 77,7%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 69,9% a novembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. La capacità è aumentata del 45,5% e il load factor è salito di 11,6 punti percentuali, all’81,0%.

Il traffico di novembre delle compagnie aeree latinoamericane è aumentato del 59,2% rispetto allo stesso mese del 2021. La capacità di novembre è aumentata del 55,6% e il load factor è aumentato di 1,9 punti percentuali all’82,9%.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento dell’83,5% negli RPK di novembre rispetto a un anno fa. La capacità di novembre 2022 è aumentata del 48,4% e il load factor è salito di 14,2 punti percentuali al 74,3%, il più basso tra le regioni.

