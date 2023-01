Il Canada annuncia l’acquisizione degli F-35 Lightning II

Il governo del Canada ha annunciato oggi che acquisirà l’aereo F-35 Lightning II di quinta generazione di Lockheed Martin, a seguito della Future Fighter Capability Project competition.

La Royal Canadian Air Force riceverà 88 F-35A multirole stealth fighters, una sustainment solution su misura per i requisiti del Canada e un training program completo.

“Il Canada è nostro amico e uno stretto alleato. La loro decisione di procurarsi quasi 90 jet sottolinea il valore dell’incredibile F-35 Lightning II”, ha affermato l’U.S. Air Force Lt. Gen. Mike Schmidt, program executive officer, F-35 Joint Program Office. “L’F-35 è il migliore al mondo, fornendo un’interoperabilità senza pari ad America, Canada e alle altre 15 nazioni che hanno selezionato il fighter. È un punto di svolta globale. Attraverso la power-projection, l’F-35 è la punta di lancia per la deterrenza”.

“Siamo onorati che il governo del Canada abbia scelto l’F-35 e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con la Royal Canadian Air Force e l’industria della difesa canadese per consegnare e sostenere l’aereo”, ha dichiarato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 program. “La selezione dell’F-35 rafforza l’allied airpower in Canada, Nord America e in tutto il mondo”.

“L’F-35 rafforza la capacità operativa del Canada con i suoi alleati come pietra angolare per l’interoperabilità con il NORAD e la NATO. Come nodo critico nel 21st Century Security mission space, l’F-35 offre ai piloti un vantaggio contro qualsiasi avversario e consente loro di eseguire la loro missione e tornare a casa sani e salvi”, afferma Lockheed Martin.

“Insieme ai nostri partner industriali canadesi, siamo onorati di questa selezione e del mantenimento di posti di lavoro critici che continueranno a dotare la forza lavoro canadese di competenze avanzate”, ha affermato Lorraine Ben, chief executive, Lockheed Martin Canada. “Il programma F-35 offre enormi vantaggi economici per l’industria aerospaziale e della difesa canadese e non vediamo l’ora di continuare a crescere”.

“Ad oggi, l’F-35 opera da 27 basi in tutto il mondo, con nove nazioni che utilizzano F-35 sul proprio territorio. Ci sono più di 890 F-35 in servizio oggi, con più di 1.870 piloti e 13.500 manutentori addestrati sull’aereo”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)