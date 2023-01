Airbus riporta gli ordini e le consegne di aerei commerciali nel 2022

Airbus ha consegnato 661 aeromobili commerciali a 84 clienti nel 2022 e ha registrato 1.078 nuovi gross orders (820 net orders). Il backlog a fine dicembre 2022 di Airbus era di 7.239 aeromobili.

“Nel 2022 abbiamo servito 84 clienti con 661 consegne, con un aumento dell’8% rispetto al 2021. Ovviamente è meno di quanto ci eravamo prefissati, ma data la complessità dell’ambiente operativo, voglio ringraziare i team e i nostri partner per il duro lavoro e il risultato finale”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “La significativa acquisizione di ordini che copre tutte le nostre famiglie di aeromobili, inclusi i freighters, riflette la forza e la competitività della nostra linea di prodotti. Continuiamo la nostra ramp-up trajectory per consegnare il nostro backlog”.

Nel 2022 le consegne hanno incluso:

A220 Family: 53 consegne (50 nel 2021).

A320 Family: 516 consegne (483 nel 2021).

A330 Family: 32 consegne (18 nel 2021).

A350 Family: 60 consegne (55 nel 2021).

A380: nessuna consegna (5 nel 2021).

Il totale è di 661 aeromobili consegnati (611 nel 2021).

Vi è una riduzione di due aeromobili (2 A350-900 per Aeroflot) precedentemente registrati come venduti nel dicembre 2021 per i quali non è stato possibile il trasferimento a causa delle sanzioni internazionali.

“Airbus si è aggiudicata 1.078 nuovi ordini (820 netti) in tutti i programmi e segmenti di mercato, inclusi diversi impegni di alto profilo da parte di alcuni dei principali vettori mondiali. In aircraft units, Airbus ha registrato un net book to bill ratio nettamente superiore a uno.

Per programma, l’A220 ha ottenuto 127 nuovi ordini lordi fermi. La A320neo Family si è aggiudicata 888 nuovi ordini lordi. Nel segmento widebody, Airbus si è aggiudicata 63 nuovi ordini lordi, inclusi 19 A330 e 44 A350, di cui 24 per il nuovo A350F.

I 2022 full year financial results saranno resi noti il 16 febbraio 2023″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)