Boeing riporta gli ordini e le consegne per il 2022

Boeing ha registrato 774 commercial orders lo scorso anno dopo cancellazioni e conversioni, inclusi 561 ordini per la famiglia 737 e 213 ordini per twin-aisle airplanes. Boeing ha consegnato 69 jet commerciali a dicembre, inclusi 53 737 MAX, portando le consegne totali per il 2022 a 480 aerei.

“Abbiamo lavorato duramente nel 2022 per stabilizzare la produzione del 737, riprendere le consegne del 787, lanciare il 777-8 Freighter e, cosa più importante, soddisfare gli impegni con i nostri clienti”, ha affermato Stan Deal, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Mentre il settore espande la sua ripresa, stiamo assistendo a una forte domanda in tutta la nostra famiglia di prodotti, in particolare l’efficiente 737 MAX e il 787 Dreamliner. Rimarremo concentrati sulla stabilità all’interno delle nostre operazioni e della supply chain mentre lavoriamo per consegnare ai nostri clienti nel 2023 e oltre”.

“Gli ordini commerciali dopo annullamenti e conversioni includono:

561 ordini per il 737 MAX, aggiungendo nuovi clienti come ANA, Delta Air Lines, IAG e il vettore low cost Arajet.

213 ordini per aerei widebody, inclusi 114 787, 31 767 e 68 777.

78 ordini su tutta la linea freighter di Boeing, inclusi 45 ordini per il 767-300 Freighter e l’attuale 777 Freighter.

Lancio del 777-8 Freighter con oltre 50 ordini, incluse le conversioni.

Le consegne commerciali includono:

387 737, inclusi 374 737 MAX e 13 aerei di derivazione militare.

93 widebody, inclusi 5 747, 33 767, 24 777 e 31 787.

44 nuovi production freighters.

Al 31 dicembre 2022, il Commercial Airplanes backlog è di 4.578 aerei”, afferma Boeing.

Una ripartizione dettagliata degli ordini e delle consegne di aerei commerciali del 2022 è disponibile sul sito web https://www.boeing.com/commercial/#/orders-deliveries.

(Ufficio Stampa Boeing)