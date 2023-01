Emirates investe nella high-speed inflight broadband a bordo di 50 nuovi aeromobili A350

Emirates offrirà ai passeggeri un’altra opportunità, con la nuova high-speed, inflight broadband powered by Inmarsat GX Aviation, a bordo di 50 nuovi aeromobili Airbus A350, la cui entrata in servizio è prevista per il 2024. Il nuovo accordo migliorerà in modo significativo l’esperienza dei passeggeri con una maggiore connettività e una maggiore copertura globale, anche sui voli sopra l’Artico.

“Gli Airbus A350 saranno i primi aeromobili Emirates a sfruttare l’Inmarsat Global Xpress (GX) satellite network, che alimenta la prima e unica rete a banda larga disponibile a livello globale, garantendo ai passeggeri una connettività globale ininterrotta, indipendentemente dalla loro destinazione, incluso il Polo Nord. Le avanzate high-speed capabilities della banda larga consentiranno ai passeggeri Emirates di rimanere in contatto con familiari e amici, navigare in Internet e usufruire dei social media, il tutto comodamente dal proprio posto.

Il GX network che alimenterà la banda larga in volo di Emirates è attualmente composto da cinque Ka-band satellites e sarà ulteriormente potenziato con l’aggiunta di altri sette satellite payloads come parte della roadmap tecnologica interamente finanziata da Inmarsat. Ciò include due Inmarsat-6, i più sofisticati satelliti per comunicazioni commerciali mai costruiti, entrambi programmati per entrare in servizio nel 2023. Questi saranno seguiti da tre ulteriori satelliti in orbita geostazionaria – aggiungendo velocità, capacità e resilienza – e due in highly elliptical orbit, per abilitare l’unico commercial mobile broadband service al mondo per gli aerei che volano ad altitudini più elevate e attraverso l’Artico, come le rotte tra il Medio Oriente e il Nord America”, afferma Emirates.

Adel al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Offrire un’esperienza a bordo di livello mondiale è sempre stato fondamentale per Emirates e comprendiamo l’importanza di essere connessi durante i voli. Nel corso degli anni, abbiamo lavorato a stretto contatto con Inmarsat e i nostri partner fornitori per garantire che tutti i nostri aerei offrissero la connettività Wi-Fi. Non vediamo l’ora di trovare modi e opzioni per migliorare la connettività a bordo dei nostri aerei utilizzando GX Aviation per la nostra flotta di Airbus A350. Le capacità avanzate introdotte dai prossimi satelliti sono particolarmente importanti, in quanto ciò aumenterà la capacità della nostra rete globale, compresi gli aerei che sorvolano l’Artico per le rotte tra il Medio Oriente e l’America”.

William Huot-Marchand, Senior Vice President of Inflight Connectivity of Inmarsat Aviation, ha dichiarato: “Siamo lieti che Emirates sia entrata a far parte della famiglia GX Aviation. Questa sarà la prima flotta con Emirates ad essere equipaggiata con la nostra soluzione GX Aviation altamente avanzata. GX Aviation è ben posizionata per soddisfare le crescenti aspettative dei passeggeri in merito a un’esperienza digitale a bordo, offrendo connettività ad alta velocità con copertura globale ininterrotta su tutte le rotte di volo, anche sopra l’Artico. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Emirates per il lancio e altre entusiasmanti innovazioni che si basano sulla sua eccellente storia di fornire ai passeggeri la migliore esperienza della categoria”.

“Emirates ha inoltre introdotto miglioramenti della connettività per i membri Skywards, incluso l’accesso gratuito a Internet durante il volo per tutti i membri Skywards Gold o Silver che viaggiano in Business Class, oltre ai membri First Class e Platinum che viaggiano in qualsiasi classe di cabina.

Il piano per high-speed inflight broadband a bordo dell‘A350 è l’ultima aggiunta all’investimento multimiliardario di Emirates nel suo prodotto di bordo e nell’esperienza dei passeggeri, che include anche il più grande fleet retrofit project di 120 aeromobili, ingenti investimenti in menu development and food and beverage experiences, l’introduzione pianificata di sistemi di intrattenimento in volo di nuova generazione sugli aeromobili in arrivo e un programma di formazione sull’ospitalità progettato dalla scuola alberghiera più rinomata del mondo, l’Ecole hôtelière de Lausanne”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)