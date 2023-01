Pratt & Whitney: nel 2022 più di 1.100 ordini e impegni per i motori GTF™

Pratt & Whitney informa: “Iniziamo il nuovo anno con due importanti traguardi per i nostri GTF engine. Dall’entrata in servizio, l’unico geared propulsion system del settore ha consentito di risparmiare 1 miliardo di galloni (quasi 4 miliardi di litri) di carburante e 10 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio.

Durante questo periodo, abbiamo continuato a migliorare il motore per i velivoli attuali e futuri. Solo nell’ultimo anno, abbiamo migliorato la GTF engine best-in-class fuel efficiency e le emissioni di CO2 per l’A320neo Family. Abbiamo testato con successo il più potente motore GTF Advantage con 100% sustainable aviation fuel (SAF), avviato i test di certificazione del motore e lavorato con Airbus per iniziare i development flight testing su un aeromobile A320neo.

Abbiamo anche annunciato l’intenzione di migliorare la nostra caratteristica geared fan architecture con hybrid-electric systems and water-enhanced turbine technology attraverso la SWITCH collaboration con Airbus, MTU Aero Engines, Collins Aerospace e GKN Aerospace (leggi anche qui). Questo entusiasmante programma, unito ai recenti FAA CLEEN III and NASA HyTEC awards, dimostra il nostro impegno per una propulsione sostenibile”.

“Siamo l’unica engine company con un geared fan in commercial service”, afferma Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con il motore GTF Advantage e questi programmi di sviluppo tecnologico chiave, la nostra architettura rivoluzionaria è al centro della propulsione sostenibile oggi e nel futuro”.

“Nel 2022 abbiamo annunciato più di 1.100 ordini e impegni per i motori GTF, mentre più di 1.400 aeromobili sono stati consegnati a 64 operatori. Per supportare la flotta in crescita, abbiamo anche annunciato l’espansione del GTF MRO (maintenance, repair and overhaul) network per includere Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, Iberia Maintenance e SR Technics“, prosegue Pratt & Whitney.

“I motori GTF continuano a ridurre i costi operativi per i nostri clienti. Permettono nuove rotte e potenziale di guadagno per compagnie aeree, aeroporti e comunità, oltre a grandi risparmi in termini di rumore ed emissioni per i passeggeri e per il nostro pianeta”, ha affermato Deurloo.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™ è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%”,conclude Pratt & Whitney.

