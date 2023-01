News Brevi – 11.01.2023

DASSAULT AVIATION: RIPRENDONO LE CONSEGNE DI RAFALE IN FRANCIA – Il 29 dicembre 2022, il Dassault Aviation Mérignac plant ha consegnato un Rafale B359 (standard F3R) alla Direction Générale de l’Armement (French defense procurement agency). Questo evento segna la ripresa delle consegne di Rafale in Francia dopo un’interruzione di quattro anni. Il Rafale B359 è per la French Air and Space Force. Fa parte dell’ordine “tranche 4” per 60 velivoli aggiudicato nel 2009. “In conformità con i vari atti di programmazione militare, le consegne in Francia sono state interrotte per motivi di bilancio. La linea di produzione Rafale è stata quindi dedicata agli ordini di esportazione. Altri 27 Rafale devono ancora essere consegnati per la tranche 4, più 12 Rafale ordinati dalla Francia nel 2021 per compensare i 12 aerei venduti alla Grecia. La tranche 5 dovrebbe essere assegnata nel 2023. Nell’attuale contesto strategico, Dassault Aviation Group è particolarmente orgoglioso di essere un partner nell’equipaggiamento e nel supporto dell’aeronautica francese, come ha fatto per più di un secolo”, afferma Dassault Aviation.

AEROPORTO DI TRAPANI: L’ASSEMBLEA DEI SOCI CONFERMA SALVATORE OMBRA ALLA PRESIDENZA DI AIRGEST – Airgest informa: “All’aeroporto Vincenzo Florio si è svolta questa mattina l’assemblea degli azionisti di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, per il rinnovo dell’organo amministrativo che ha confermato alla presidenza Salvatore Ombra. Presente il collegio sindacale, composto da Gerlando Piro e Stefano Varvaro, i consiglieri d’amministrazione Salvatore Ombra, già presidente, e l’avvocato Giulia Ferro e il direttore Michele Bufo. In rappresentanza del socio Regione Siciliana, la dirigente Danila La Cognata, per il socio Sicindustria, il presidente Gregory Bongiorno e il presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino. Durante i lavori gli azionisti, dopo aver riconfermato la fiducia al presidente Ombra, hanno chiesto un rinvio di cinque giorni per la definizione del nuovo consiglio di amministrazione”. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “La fiducia del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani accresce il mio entusiasmo ed il senso di responsabilità verso l’aeroporto ed il territorio che ha saputo far sentire il suo calore. Ringrazio altresì la deputazione regionale trapanese che ha sostenuto la bontà del lavoro fatto fino ad oggi e siamo pronti a ripartire pieni di progetti da completare ed altri da intraprendere. Con il presidente Renato Schifani condividiamo il fatto che ci sta a cuore il futuro dello scalo e una visione strategica da portare avanti, fatta di sistemi aeroportuali ed efficienza nei collegamenti infrastrutturali”.

SAS: INFORMAZIONI SUGLI SWISS BONDS NELL’AMBITO DEL CHAPTER 11 PROCESS – SAS informa: “Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (“SAS”) comunica che non effettuerà il pagamento degli interessi dovuto il 14 gennaio 2023 sui suoi CHF 200.000.000 perpetual subordinated bonds (con un importo in circolazione di CHF 127.195.000), come parte del voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti. I titolari degli Swiss Bonds sono stati informati in conformità con i termini e le condizioni per Swiss Bonds”.