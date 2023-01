Wizz Air apre il collegamento da Roma a Gedda

Wizz Air ha inaugurato oggi il suo primo volo da Roma a Gedda. La rotta sarà servita con voli bisettimanali nel periodo gennaio-marzo 2023 e tre volte a settimana a partire da aprile 2023. I biglietti sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ.

“La rapida espansione del network verso l’Arabia Saudita e altri Paesi rende Wizz Air la compagnia aerea leader per numero di rotte operate da e verso Roma Fiumicino. A partire da oggi i passeggeri di Wizz Air potranno raggiungere la seconda città dell’Arabia saudita dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino da cui la compagnia aerea ha lanciato altre due rotte per Dammam e Riyadh, inaugurate rispettivamente a settembre e dicembre 2022.

La rotta tra Roma Fiumicino e Gedda fa parte di una serie di ventitré nuove rotte verso l’Arabia Saudita annunciate negli ultimi mesi da Wizz Air, a conferma dell’impegno della compagnia a sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando più di un milione di passeggeri nel Regno. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il suo programma Vision 2030, un obiettivo strategico e ambizioso per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030″, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di dare il via al 2023 con l’inaugurazione di questa nuova rotta tra Roma e Gedda. Il nuovo collegamento a basso costo consentirà a turisti e residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare direttamente da un punto all’altro a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e beneficiando dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale che sia Roma che la città di Gedda hanno da offrire. Questo grazie anche alla collaborazione e al supporto dei nostri partner del Programma di Connettività Aerea, il Ministero degli Affari Esteri, l’Ente del Turismo dell’Arabia Saudita, l’Aeroporto Internazionale di Jeddah e il Governo dell’Arabia Saudita. Il team di WIZZ non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aeromobili moderni, giovani e sostenibili”.

ROMA FIUMICINO – GEDDA – Mercoledì, sabato, dall’11 Gennaio 2023. Martedì, giovedì, sabato dal 28 marzo 2023.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Creditds: Wizz Air)