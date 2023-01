Austrian Airlines semplifica lo status programme dal 2024

Con uno status program semplificato, l’intero Lufthansa Group, e quindi anche Austrian Airlines, offre ai propri clienti un sistema più comprensibile e trasparente per ottenere e mantenere lo status di Frequent Traveller, Senator e HON Circle.

“I nostri clienti hanno sempre la priorità in Austrian Airlines. Ecco perché siamo particolarmente desiderosi di premiare la fedeltà dei nostri status customers”, afferma il CCO di Austrian Airlines, Michael Trestl.

Il nuovo Frequent Traveller Status for Life sarà offerto insieme all’attuale Senator Status for Lifetime per i clienti esplicitamente fedeli e consentirà un comfort di volo ancora maggiore. “Le novità dello status program, che entreranno in vigore nel 2024, consentono un sistema semplice e trasparente. La combinazione di questo e dei servizi speciali lungo la catena di viaggio crea l’offerta più attraente e più semplice sul mercato per i nostri clienti”, continua Trestl.

Il points system sostituisce le status miles

In futuro, i soci Miles & More riceveranno punti anziché status miles per i loro voli. Il numero di punti guadagnati su un volo dipenderà solo da due criteri: la classe di viaggio e se si tratta di un volo continentale o intercontinentale.

Frequent flyer status for loyal customers

I punti possono essere accumulati – come precedentemente le status miles – con tutte le compagnie aeree Star Alliance. Per ottenere lo status di frequent flyer nel nuovo programma, sarà richiesta anche una quota di voli operati da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Air Dolomiti o le compagnie aeree partner Miles & More.

Ad oggi, i soci HON Circle si qualificano esclusivamente sui voli operati dalle suddette compagnie aeree in Business e First Class.

Qualifica e durata

Il raggiungimento dello status sarà semplificato universalmente. In futuro, il periodo di status sarà minimo di un anno. Il periodo per raccogliere i Punti richiesti si estenderà su un anno solare per ogni status frequent flyer.

Frequent Traveller and Senator for lifetime

I frequent flyer di lunga data si qualificheranno per lo stato Frequent Traveller Liftetime e Senator Lifetime in futuro. La base per questo è la somma di tutti i punti guadagnati sui voli operati da Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa, SWISS o le compagnie aeree partner Miles & More co-emittenti.

L’assegnazione di Miles & More award miles rimane invariata. Le award miles sono miglia che possono essere accumulate nella vita di tutti i giorni o durante i viaggi per voli, auto a noleggio, soggiorni in hotel e molto altro, e possono poi essere riscattate per premi o servizi non in denaro.

Ulteriori informazioni e una panoramica dettagliata del nuovo sistema sono disponibili su: https://www.miles-and-more.com/row/en/program/status-benefits/new-statusprogramme.html.

