Griffin Global Asset Management annuncia il purchase and lease di due Airbus A350-900 con ITA Airways

Griffin Global Asset Management (“Griffin”) annuncia il purchase and lease di due aeromobili Airbus A350-900 con ITA Airways (“ITA”), la compagnia di bandiera italiana. Entrambi i velivoli sono stati consegnati nel dicembre 2022.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a ITA nel crescente elenco di clienti di Griffin e di svolgere un ruolo nel loro programma di rinnovo della flotta. Mentre ITA continua a rafforzarsi ed espandersi, l’A350-900 fungerà da ammiraglia della loro flotta a lungo raggio, fornendo ottimale passenger and cargo payload capability per le Americhe e l’Estremo Oriente, con eccellenti caratteristiche di emissioni ambientali e credenziali di bassa rumorosità. Non vediamo l’ora di instaurare una relazione lunga e reciprocamente vantaggiosa con ITA in futuro”, ha affermato Peter Bennett, Senior Vice President of Marketing at Griffin.

“Siamo orgogliosi di aver firmato l’accordo con Griffin Global Asset Management. Questa attività è perfettamente in linea con il piano di crescita della flotta di ITA Airways e si concentra fortemente sui nostri pilastri di innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e centralità del cliente”, ha affermato Francesco Presicce, Chief Technology Officer, ITA Airways. “Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di costruzione di una nuova flotta rispettosa dell’ambiente con tecnologie all’avanguardia, che ottimizzeranno l’efficienza con la qualità del servizio e ridurranno significativamente l’impatto ambientale. ITA Airways pone il miglior servizio clienti al centro della sua strategia, con una forte attenzione alla sostenibilità e al comfort dei passeggeri”.

(Ufficio Stampa Griffin – ITA Airways)