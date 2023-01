easyJet apre il primo continental European maintenance hangar a BER Airport

easyJet, Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) e il Brandenburg state government hanno celebrato l’apertura dell’easyJet maintenance hangar presso il Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport (BER), con una cerimonia di apertura congiunta. La cerimonia è stata presentata dal Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Minister for Economic Affairs, Labour and Energy of the State of Brandenburg, da Aletta von Massenbach, Chairwoman of the Management Board of Flughafen Berlin Brandenburg GmbH e da Thomas Haagensen, Group Markets Director at easyJet and Managing Director of easyJet Europe.

“Il nuovo hangar, la cui costruzione è iniziata nel settembre 2021, fornirà a easyJet la capacità necessaria per garantire che possa operare nel modo più efficiente, sicuro e competitivo. Il progetto è stato supportato da Wirtschaftsförderung Brandenburg e dal partner MRO Facilities scelto da easyJet, che ha gestito la progettazione e la costruzione per fornire performance operative leader di mercato.

Il maintenance hangar è stato costruito in conformità con la legge tedesca sull’energia degli edifici (Gebäudeenergiegesetz, GEG) e come tale soddisfa i requisiti per l’edilizia ad alta efficienza energetica nell’UE. Più di 100 dipendenti easyJet saranno responsabili presso la nuova struttura di BER per la supervisione e la gestione delle attività di manutenzione degli aeromobili della flotta easyJet Europe, che attualmente comprende 135 aeromobili (inclusi 8 A320neo e 5 A321neo). Ciò migliorerà ulteriormente l’efficienza dei processi operativi e consentirà di risparmiare sui costi di manutenzione a lungo termine. easyJet continua a operare con i propri aeromobili nel modo più efficiente possibile, essendo uno dei maggiori single brand operators di aeromobili della famiglia A320neo in Europa ed è sempre alla ricerca di ulteriori miglioramenti dell’efficienza per ridurre il consumo di carburante e quindi le emissioni di carbonio”, afferma easyJet.

Il Capitano David Morgan, COO di easyJet, ha dichiarato: “L’apertura dell’hangar di manutenzione è una grande pietra miliare con cui iniziare l’anno. Vorremmo ringraziare i nostri partner per il loro supporto nella realizzazione di questo ambizioso progetto e non vediamo l’ora di restituire alle nostre operazioni uno dei primi velivoli mantenuti qui oggi. Il velivolo NEO è dotato della più recente tecnologia DPO (Descent Profile Optimization), che è uno dei modi in cui possiamo ottenere riduzioni sostanziali e permanenti delle emissioni di carbonio consentendo le discese più efficienti.

Ora le nostre operazioni di manutenzione qui a BER possono iniziare e non vediamo l’ora di accogliere molti altri aeromobili della nostra moderna flotta easyJet Europe nei prossimi anni mentre continuiamo a rinnovare la flotta, con l’ambizione finale di trasferire la nostra flotta a zero carbon emission aircraft”.

“Le dimensioni della 4 bay hangar facility sono di 10.000 m2, con spazio per quattro Airbus A321 contemporaneamente. Saranno eseguiti comprehensive maintenance and repair work (light base maintenance) per aeromobili della European easyJet fleet (Austrian AOC)”, conclude easyjet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: © Oliver Lang / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH)