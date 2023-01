ITA Airways arricchisce il network intercontinentale, da oggi in vendita il volo diretto Roma Fiumicino – Rio de Janeiro

Prosegue l’espansione intercontinentale di ITA Airways, sono in vendita da oggi i nuovi voli da Roma Fiumicino verso Rio de Janeiro.

“La crescita di ITA Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia commerciale della Compagnia di bandiera, poiché è sia fonte di redditività che di incremento per il traffico di breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.

Il nuovo collegamento di ITA Airways sarà operato con l’Airbus A330 dal 29 ottobre 2023, ed avrà una frequenza giornaliera con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo all’aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro alle ore 6:05, local time. L’operativo da Rio de Janeiro prevede invece la partenza dal 30 ottobre 2023 con frequenza giornaliera e partenza alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, local time.

Il nuovo volo verso Rio de Janeiro consentirà ad ITA Airways di rafforzare ulteriormente l’espansione nel Sud America, dove la Compagnia opera già con voli verso Buenos Aires e San Paolo, da sempre mete privilegiate delle vacanze italiane per l’outgoing e bacini con il più alto tasso di popolazione di origine italiana per l’incoming. Il mercato dell’America Latina assieme a quello degli Stati Uniti rappresenta inoltre un nodo focale sia per il traffico business che per quello cargo con l’Italia”, afferma ITA Airways.

“Siamo lieti di annunciare oggi la distribuzione del nuovo volo diretto ITA Airways Roma Fiumicino – Rio de Janeiro che sarà operato dal 29 ottobre 2023 e che i nostri clienti potranno acquistare, già da oggi, in tutti i canali di vendita”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare. “L’apertura della destinazione Rio de Janeiro rientra nella strategia di sviluppo e di crescita dell’offerta intercontinentale della nostra Compagnia. Inoltre, coerentemente con tale strategia di espansione, quest’anno abbiamo aggiunto alla già rilevante offerta sugli Stati Uniti, nuovi voli diretti da Roma Fiumicino a Washington operativi da giugno e a San Francisco, operativi da luglio, in vendita sul nostro sito, il call center, le biglietterie degli aeroporti e le agenzie di viaggio”.

“L’arrivo di ITA Airways a Rio de Janerio è un’ottima notizia per il turismo brasiliano. Il ritorno dell’Italia nel nostro network aiuterà la crescita del settore e rappresenterà un asset importante per l’economia della città. Noi continuiamo ad impegnarci per incrementare le connessioni tra Rio e le principali destinazioni nel mondo, come la città di Roma, vivace capitale ricca di cultura e di storia”, ha dichiarato Alexandre Monteiro, presidente di RIOgaleão, Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro International Airport.

“Il nuovo volo intercontinentale di ITA Airways si va ad aggiungere ai voli su New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè (Maldive) operati da Roma Fiumicino e Washington e San Francisco che partiranno con la summer 2023.

Tutti i nuovi collegamenti potranno essere acquistati su tutti i canali di vendita ITA Airways, tramite il sito ufficiale ita-airways.com, il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: Alfredo Falcone / LaPresse – ITA Airways)