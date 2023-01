Emirates espande il network asiatico con la ripresa di Tokyo Haneda

Emirates riprenderà i suoi servizi per Tokyo Haneda a partire dal 2 aprile 2023, ricostruendo il suo Japanese network e offrendo ancora più scelta e flessibilità ai viaggiatori, verso una delle principali economie e destinazioni della regione.

Operato da uno dei più recenti Boeing 777 “Game Changer” di Emirates, il volo EK312 partirà da Dubai alle 07:50 e arriverà ad Haneda alle 22:35. Il volo di ritorno, EK313, partirà da Haneda alle 00:05 e arriverà a Dubai alle 06:20. Tutti gli orari sono locali (Per il periodo dal 2 giugno 2023 al 1° ottobre 2023, l’EK313 in partenza da Haneda alle 00:05 arriverà a Dubai alle 5:50).

“La ripresa sottolinea il continuo sostegno di Emirates alla ripresa dei viaggi e del turismo post-pandemia del Giappone, al servizio della crescente domanda di viaggi internazionali e all’aumento del traffico in entrata dai mercati chiave attraverso la sua rete globale. Il ritorno di Emirates ad Haneda rafforzerà ulteriormente le operazioni della compagnia aerea sul mercato, insieme al suo servizio giornaliero con A380 per Tokyo Narita e un servizio giornaliero con Boeing 777 per Osaka.

Dal lancio della rotta nel 2013 e fino alla pandemia, Haneda è sempre stata uno dei punti chiave della rete di Emirates per il commercio e il turismo. La compagnia aerea rimane impegnata a sostenere la crescita e la ripresa accelerata del Giappone e ha recentemente celebrato 20 anni di operazioni a Osaka, la seconda città metropolitana più grande del paese dopo Tokyo. Emirates offre inoltre ai passeggeri l’accesso ad altre 26 città domestiche in Giappone e 10 punti regionali via Tokyo e Osaka, attraverso la sua partnership in codeshare con Japan Airlines.

Con l’aggiunta di Tokyo Haneda, Emirates porta la sua rete globale fino a 141 punti in 6 continenti, incluse 10 destinazioni only cargo. Emirates attualmente opera il suo ultimo Boeing 777-300ER dotato delle sue ‘Game Changer’ fully-enclosed First Class suites a Bruxelles, Ginevra, Nizza, Londra Stansted, Francoforte e Zurigo”, afferma Emirates.

“Dalla First Class fino alle cabine Business ed Economy Class, l’ultimo Boeing 777 di Emirates è dotato di sedili dal design ergonomico, vari upgrades e l’ultima versione del sistema di intrattenimento in volo Ice in tutte le cabine. Progettate con un’enfasi sull’eccezionale comfort del cliente e la massima privacy, le Emirates ‘Game-Changing’ Boeing 777 private suites sono dotate di porte scorrevoli dal pavimento al soffitto e caratteristiche di design moderno. Offrendo fino a 40 piedi quadrati di spazio personale ciascuna, le spaziose fully-enclosed private suites sono disposte in una configurazione 1-1-1, per un totale di sei suites.

Oltre a Tokyo Narita, l’ammiraglia A380 della compagnia aerea è impiegata in 40 destinazioni tra cui Londra Heathrow, Auckland, Kuala Lumpur e Houston, tra le altre.

I viaggiatori che volano con Emirates possono vivere la migliore esperienza in volo con un’esperienza culinaria senza eguali, menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati, integrati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono sedersi e rilassarsi con oltre 5.000 canali di contenuti di intrattenimento globale attentamente curati con film, programmi TV, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora con ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)