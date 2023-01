Ryanair presenta l’operativo per l’estate 2023 su Milano, con 12 nuove rotte

Ryanair ha presentato oggi in una conferenza stampa a Milano il suo operativo per l’estate 2023 da/per le sue 2 basi di Milano (Bergamo e Malpensa). Erano presenti Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group e Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, oltre a Emilio Bellingardi, General Manager SACBO – Milan Bergamo Airport, Giacomo Cattaneo, Director of Commercial Aviation di SACBO – Milan Bergamo Airport, Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA – Aeroporti di Milano.

“Ryanair baserà due nuovi aeromobili a Milano (30 in totale) per l’estate 2023, con un investimento di ulteriori 200 milioni di dollari. L’operativo di Ryanair per il 2023 su Milano includerà 2 nuovi aeromobili basati (30 in totale), con un investimento di 3 miliardi di dollari nei 2 aeroporti di Milano; 12 nuove rotte, tra cui Fiume, Zara, Zante, Iasi, Belfast, Brno e Düsseldorf (140 rotte totali); aumento delle frequenze su 54 rotte verso Belgio, Croazia, Malta, Polonia, Spagna, Regno Unito e domestiche.

Ryanair opererà oltre 2.000 voli settimanali da/per Milano nell’estate 2023 (+25% di crescita rispetto alla Summer 19), contribuendo alla crescita del turismo inbound e all’occupazione. Questa crescita senza eguali è sostenuta dall’investimento di Ryanair di 3 miliardi di dollari negli aeroporti di Bergamo e di Malpensa, con 30 aeromobili basati, trasportando il 4% in più di passeggeri rispetto al pre-Covid”, ha affermato Ryanair.

Nel dettaglio, a Milano Bergamo vi saranno 22 aeromobili basati (2 nuovi), di cui 10 Boeing 737-8200 “Gamechangers”. Le nuove rotte per l’estate 2023 saranno 10 (Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume, Zante), 108 rotte in totale.

A Milano Malpensa vi saranno 8 aeromobili basati, di cui 2 737-8200 “Gamechangers”, con 32 rotte in totale, di cui 2 nuove (Zara, Kos).

In tutta Italia il programma per la Summer 2023 prevede 95 aerei basati, 30 aeroporti di cui 17 basi, più di 70 nuove rotte, 700 rotte totali.

Durante la conferenza, Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group e Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, hanno ancora una volta chiesto al Governo l’abolizione della Addizionale Municipale per tutti gli aeroporti italiani, giudicata una tassa che danneggia il traffico e il turismo. Ryanair ha quindi affermato che la rimozione della tassa permetterebbe alla compagnia di aumentare gli investimenti in Italia, con nuovi aeromobili basati e una crescita per il turismo e i posti di lavoro.

Ryanair nel 2023 celebra 25 anni in Italia e durante la conferenza è stato ribadito l’ottimo risultato negli anni in termini di Market Share, che la pone attualmente come prima compagnia in Italia.

Michael O’Leary e Mauro Bolla hanno affermato che, nonostante rimangono molte le sfide per la prossima stagione estiva (tra cui la crisi in Ucraina, la situazione relativa al Covid, l’inflazione, la recessione), sullo slancio della stagione Winter 2022 attualmente in corso al 110% della capacità pre-Covid e di una forte ripresa del traffico e dei load factor (94% a ottobre 2022, 92% a novembre e dicembre 2022), le prenotazioni per la summer 2023 sono molto forti, lasciando ben sperare per la prossima stagione estiva.

O’Leary ha poi confermato che la compagnia punta a crescere negli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa e che al momento non è interessata a operare sullo scalo di Milano Linate.

Michael O’Leary ha concluso: “Con questo operativo record per il 2023, 2 aeromobili addizionali basati (30 in totale) che rappresentano un ulteriore investimento di $200 milioni per Milano e supportano oltre 1.200 posti di lavoro diretto altamente retribuiti per piloti ed equipaggi, Ryanair continua a supportare il turismo, i posti di lavoro e le tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”.

Durante la conferenza è stata annunciata da Ryanair una promozione: i cittadini/visitatori di Milano possono prenotare su Ryanair.com una di queste 12 nuove rotte per le loro vacanze nel 2023 a partire da €29,99, per prenotazioni effettuate entro il 14 gennaio e per viaggiare tra febbraio e maggio 2023.

12 nuove rotte su Milano per la Summer 2023:

Milano Bergamo: Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume, Zante.

Milano Malpensa: Zara, Kos.

(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Md80.it)