News Brevi – 12.01.2023

FAA: REVISIONE APPROFONDITA PER DETERMINARE LA CAUSA DELL’INTERRUZIONE DI IERI – La FAA informa: “La FAA sta continuando una revisione approfondita per determinare la causa principale dell’interruzione del Notice to Air Missions (NOTAM) system (leggi anche qui). Il nostro lavoro preliminare ha fatto risalire l’interruzione a un file di database danneggiato. Al momento non ci sono prove di un attacco informatico. La FAA sta lavorando diligentemente per individuare ulteriormente le cause di questo problema e adottare tutte le misure necessarie per evitare che questo tipo di interruzione si ripeta”.

DELTA PREVEDE UN IMPATTO RESIDUO MINIMO PER GIOVEDI’ DOPO L’INTERRUZIONE DI IERI – Delta informa: “I team Delta continuano a lavorare con i clienti con una mentalità incentrata sulla sicurezza per limitare cancellazioni e ritardi, dopo che la FAA ha interrotto le partenze negli Stati Uniti mercoledì (leggi anche qui). Un fare difference waiver per tutti i voli Delta e Delta Connection mercoledì 11 gennaio offrirà ai clienti ulteriore flessibilità per modificare i propri voli, anche se il loro volo non è in ritardo o cancellato. Mercoledì si sono rese necessarie circa 150 cancellazioni di voli Delta e Delta Connection su 4.301 partenze programmate. Mentre il potenziale per ulteriori ritardi e cancellazioni continua, Delta prevede un impatto residuo minimo per giovedì”.

ANA OTTIENE IL TOP SCORE PER ON-TIME OPERATIONS NELLE GLOBAL E ASIA PACIFIC CATEGORIES AI CIRIUM 2022 ON-TIME PERFORMANCE AWARDS – All Nippon Airways (ANA) è stata premiata dalla società di analisi Cirium con il primo posto sia a livello globale che in Asia Pacifico per il suo servizio e l’affidabilità nel fornire on-time performance nel 2022. Questo è il secondo anno consecutivo in cui ANA si è classificata al primo posto nella categoria globale e il quarto anno consecutivo dal 2018 in cui si è classificata al primo posto nell’area Asia Pacifico. ANA è ora la prima compagnia aerea al mondo ad essere top performer sia per Global che per Asia Pacifico. Nel ranking delle global airlines, l’ANA Group’s on-time arrival rate nella network category, che include i risultati dei voli operati dalle compagnie del Gruppo, è stato dell’89,79%, posizionandosi al primo posto al mondo. ANA si è inoltre classificata al primo posto nella network category dell’Asia Pacific’s ranking of airlines, coprendo le compagnie aeree con base nella regione Asia-Pacifico. “ANA è onorata di ricevere questi premi che testimoniano il duro lavoro dei nostri dipendenti e la loro dedizione nel garantire l’eccellenza operativa”, ha affermato Katsuo Yokoyama, Executive Vice President of ANA. “Dare priorità alla sicurezza e alla puntualità delle performance sono i modi in cui ci sforziamo di servire i nostri clienti ed è gratificante essere riconosciuti in modo indipendente per i nostri impegni e risultati”. “Nel 2022 ANA si è concentrata su due sforzi principali per migliorare la puntualità. In primo luogo, il metodo di imbarco e sbarco dei clienti è stato rivisto in più fasi e, nel luglio 2022, ANA ha eliminato il raggruppamento dettagliato precedentemente implementato per consentire il social distancing tra i clienti dei voli domestici e internazionali. Nel settembre 2022 ANA ha migliorato la funzionalità dell’applicazione mobile ANA per i voli domestici, fornendo informazioni di facile comprensione sui passaggi dall’effettuazione della prenotazione all’imbarco. Oltre alla comprensione e al supporto dei nostri clienti, ANA Group ha compiuto uno sforzo concertato per migliorare la qualità delle on-time operations attraverso un impegno costante per l’affidabilità e il servizio. Andando avanti, ANA Group continuerà il suo approccio innovativo alla ricerca dell’eccellenza operativa, in modo da essere meglio attrezzati per migliorare continuamente l’esperienza di viaggio per i nostri stimati passeggeri”, conclude ANA.

AIRBUS TESTA UN MARINE FUEL RINNOVABILE PER I SUOI TRASPORTI VIA MARE – Airbus informa: “In linea con la sua ambizione di ridurre le proprie emissioni di carbonio, Airbus sta introducendo carburante rinnovabile su una delle navi che utilizza per il trasporto via mare. Alla fine di dicembre 2022 è stata lanciata una test campaign sulla rotta Saint-Nazaire-Tunisi-Napoli, che durerà 18 mesi. Al fine di ridurre l’impatto delle sue attività industriali sull’ambiente, Airbus introduce continuamente soluzioni energetiche alternative attraverso i diversi metodi di trasporto che utilizza: aereo, stradale e marittimo. Nel 2019, Airbus ha introdotto Sustainable Aviation Fuel (SAF) per le sue operazioni con i Beluga e ha iniziato a utilizzare biogas trucks nel 2021 per trasportare sezioni di aeromobili e componenti principali attraverso i suoi siti di produzione in Europa. Inoltre, nel dicembre 2022, Airbus ha lanciato la sua prima campagna di test per esplorare l’uso di carburante rinnovabile per la sua flotta di navi nel corso di 18 mesi. Fornito da Neste e prodotto a Rotterdam, il renewable diesel fuel è composto da HVO (olio vegetale idrotrattato, o olio da cucina residuo) che non contiene combustibili fossili o additivi. Il carburante sarà utilizzato per la prima volta sulla nave Airbus ‘Ciudad de Cadiz’ sulla rotta Saint-Nazaire-Tunisi-Napoli-Saint-Nazaire gestita da LDA, Louis Dreyfus Armateurs, e che trasporta componenti importanti per la famiglia A320 tra i suoi siti di produzione. Durante la campagna di test di 18 mesi, circa un terzo del carburante totale (circa 330 tonnellate) dovrebbe essere rinnovabile, il che ridurrà le emissioni di CO2 fino al 20% per viaggio rispetto al carburante fossile. In un anno, solo su questa rotta, Airbus punta a risparmiare circa 6.000 tonnellate di CO2. Questa campagna di test consentirà ad Airbus e ai suoi partner di valutare le performance del carburante rinnovabile e del motore della nave e confermare di quanto è stato in grado di ridurre le emissioni di CO2”.

AEROPORTO MILANO BERGAMO: INDICAZIONI PER PASSEGGERI IN INGRESSO IN ITALIA CON PROVENIENZA CINA O HONG KONG – L’Aeroporto Milano Bergamo informa: “I passeggeri che giungono in Italia dalla Cina e da Hong Kong hanno l’obbligo di eseguire un tampone entro le 48 ore dall’arrivo in Italia, presso la ATS territorialmente competente. Per Regione Lombardia, I passeggeri possono provvedere alla registrazione e successiva prenotazione del tampone tramite l’utilizzo di apposito modulo online raggiungibile tramite gli indirizzi web delle varie ATS”.

DIVERSI TALENTI SPAGOLI PROMUOVONO LA SPAGNA CON IBERIA E TURESPANA – In un evento guidato dagli attori Gorka Otxoa e María Castro, a cui parteciperà il Ministro dell’Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto (TBC), questo pomeriggio, presso il centro culturale Matadero di Madrid, Iberia e Turespaña sveleranno una tourism marketing campaign per portare il meglio della Spagna nel mondo. A pochi giorni dal FITUR, Iberia e Turespaña presenteranno un progetto su cui hanno lavorato durante il 2022 per promuovere la Spagna tra i quasi sette milioni di clienti che volano con Iberia ogni anno tra l’Europa e l’America. Una delle parti fondamentali di questo progetto è il nuovo on-board safety video che verrà mostrato sui 36 aeromobili della flotta di lungo raggio di Iberia, che operano sulle American’s airline routes: 26 destinazioni in 17 paesi, inclusi Stati Uniti, Argentina, Colombia e Messico, dove Turespaña si sta concentrando sull’attrazione di visitatori. Il 50% dei viaggiatori a lungo raggio di Iberia sono connecting passengers via Madrid provenienti da una delle oltre 50 destinazioni in Europa offerte dalla compagnia aerea, massimizzando così l’impatto sui potenziali visitatori internazionali in Spagna. “Questa collaborazione con Iberia ci consente di raggiungere direttamente i suoi milioni di clienti che arrivano con i suoi voli a lungo raggio e mostrare loro che in Spagna possono godere non solo delle nostre spiagge e del bel tempo, ma anche di ricche esperienze culturali e gastronomiche e di eccezionali opportunità di svago. Il video riflette la diversità e la ricchezza della nostra nazione, i suoi paesaggi naturali, le sue città vibranti, il nord e il sud, le sue isole, la costa e la Spagna continentale, ancora sconosciute a molti viaggiatori”, afferma Miguel Sanz, General Director at Turespaña. Oltre all’on-board safety video, che verrà mostrato all’inizio dei voli di Iberia come parte del protocollo di sicurezza, Iberia e Turespaña hanno lanciato una campagna di promozione turistica sui media e sui social network. Tutti i partecipanti all’on-board safety video fanno parte del progetto Talent on Board che Iberia ha lanciato nel 2019, con l’obiettivo di supportare i talenti spagnoli, come uno dei pilastri della missione del suo brand: connettere persone e culture, generare prosperità, il tutto con un accento spagnolo. “Dopo più di tre anni segnati dalla pandemia, vogliamo dare nuovo slancio al nostro progetto Talent on Board, perché è senza dubbio un modo in più per affrontare la missione di Iberia rimanendo coerenti e inclusivi, valorizzando il meglio della nostra cultura e della nostra lingua, che condividiamo con l’America Latina”, afferma Gemma Juncá, Director of Marketing and Brand at Iberia.

QANTAS PORTA I FREQUENT FLYERS IN TOUR CON PREMIUM HOLIDAY PACKAGES – Qantas sta lanciando private and small-group tour packages per i viaggiatori alla ricerca di vacanze premium. Come nuova aggiunta alla gamma di prodotti Qantas Holidays, Qantas Tours consentirà ai viaggiatori di prenotare esperienze di viaggio progettate per mostrare il meglio di ogni destinazione, con pianificazione e logistica gestite da tour operator esperti. I pacchetti Qantas Tour includono Qantas or partner flights, premium accommodation e itinerari dettagliati con guida locale. La gamma comprende vacanze di lusso alle Maldive e nello Sri Lanka, un soggiorno nel sud Italia, una crociera fluviale nei Balcani, una fuga in Egitto, un tour delle principali attrazioni del Giappone e altro ancora. I frequent flyer Qantas possono scegliere di guadagnare tre Qantas Points per ogni dollaro speso per la prenotazione del Qantas Tour o utilizzare i Qantas Points per prenotare e ricevere il 45% in più di valore, a seguito di un investimento nel Qantas Holidays program lo scorso anno. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “Qantas Tours offrirà ai nostri membri esperienze indimenticabili in destinazioni che potrebbero non aver mai visitato prima senza dover pianificare o gestire la logistica del viaggio. Con quest’ultima espansione del portfolio Qantas Holidays, stiamo offrendo ai frequent flyer più opportunità di rendere possibili fantastiche vacanze con i loro Qantas Points e aumentando i modi in cui possono aumentare il loro saldo punti”. Qantas Tours sta per essere lanciato con 10 pacchetti e amplierà progressivamente la sua offerta nei prossimi mesi.