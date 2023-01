Qatar Airways lancia in Italia il nuovo concorso Student Club “Iscriviti & Vinci”

Qatar Airways lancia il nuovo concorso Student Club Iscriviti & Vinci dedicato a tutti gli studenti di età compresa tra i 18 e i 30 anni iscritti a un corso di laurea, che avranno così la possibilità di vincere due biglietti da Roma Fiumicino o Milano Malpensa per volare verso una a scelta tra le destinazioni del network della compagnia.

“Per partecipare al concorso, gli studenti dovranno iscriversi entro il 31 marzo 2023 al programma di fidelizzazione Student Club di Qatar Airways utilizzando il promocode YOUWIN2023, fondamentale per guadagnare il diritto di partecipare all’estrazione finale dei due biglietti omaggio”, afferma Qatar Airways.

“Il programma Student Club, promosso dal Privilege Club di Qatar Airways, è pensato e dedicato esclusivamente agli studenti, a cui la pluripremiata compagnia aerea desidera offrire grandi vantaggi, occasioni per risparmiare e molti altri benefit, sia che essi decidano di viaggiare per motivi di studio, per vacanza o per ricongiungersi con la famiglia.

I vantaggi esclusivi offerti dal programma Student Club sono:

– Tariffe speciali sui voli Qatar Airways.

– Franchigia bagaglio extra.

– Flessibilità per modificare la data del biglietto.

– “Viaggia con un amico e risparmia” con Companion Pass.

– Upgrade del livello del programma Privilege Club come regalo di laurea.

– Super Wi-Fi omaggio.

…e molto altro ancora.

Per iscriversi e per avere maggiori informazioni sui vantaggi dello Student Club e il regolamento del concorso: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/iscriviti-e-vinci.html“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)