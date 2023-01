ITA Airways partecipa alla FITUR 2023, la Fiera Internazionale del Turismo che si terrà a Madrid dal 18 al 22 gennaio 2023. La Compagnia di bandiera italiana sarà presente con uno stand nell’area riservata all’Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad ENIT dove avrà l’opportunità di incontrare i protagonisti dell’industria turistica internazionale, le agenzie di viaggio, i tour operator, e gli uffici del turismo.

“FITUR è infatti il primo evento dell’anno per i professionisti del settore nonché la principale kermesse commerciale per le aziende e gli operatori dell’area Iberoamericana.

Uno dei pilastri della strategia di ITA Airways è l’impegno verso la sostenibilità: la Compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l’80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato.

In termini di performance commerciali, ITA Airways ha chiuso il 2022 mettendo a segno importanti risultati: sono stati oltre 10 milioni i passeggeri trasportati, e la Compagnia si è costantemente attestata ai primi posti a livello globale per l’indice di regolarità al 99% e quello di puntualità con una media di oltre l’82% che a dicembre ha raggiunto l’87%”, afferma ITA Airways.

“Localmente, ITA Airways opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l’Italia grazie ai collegamenti dagli aeroporti di Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l’intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Compagnia offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo.

Al centro l’espansione del network intercontinentale di ITA Airways, che nella stagione winter opera 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali. Tra le novità del lungo raggio, i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall’estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé (Maldive) e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Inoltre, con l’ingresso in flotta del nuovo Airbus A321Neo, la Compagnia pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City”, prosegue ITA Airways.

“Un’altra importante novità della Compagnia è la recente introduzione di un’offerta rivolta al traffico MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) con Team ITA Airways dedicato e condizioni tailor made per le specificità di questo segmento che ha grande prospettiva di crescita.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)