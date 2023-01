Textron Aviation consegna il 3.000° Cessna Caravan family aircraft

Textron Aviation ha annunciato di aver consegnato un Cessna Grand Caravan EX alla compagnia aerea brasiliana Azul Conecta, una sussidiaria di Azul Airlines con base presso l’aeroporto di Jundiai a San Paolo. Questo velivolo rappresenta il 3.000° Cessna Caravan family turboprop consegnato in tutto il mondo, rafforzando il Caravan come l’utility turboprop più popolare al mondo. Azul Conecta trasporta viaggiatori da città più piccole e località remote in tutto il Brasile.

Il Cessna Caravan e il Cessna Grand Caravan EX sono progettati e prodotti da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

I dipendenti di Textron Aviation e i rappresentanti di Azul Conecta hanno celebrato questo importante traguardo con una speciale cerimonia di consegna presso la sede di Textron Aviation a Independence, Kansas.

“La versatilità e l’affidabilità del Cessna Caravan lo hanno reso l’aereo più popolare nella utility turboprop category, con ora 3.000 aeromobili consegnati in tutto il mondo”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president of Sales and Flight Operations at Textron Aviation. “Sono grato a clienti come Azul Conecta che si affidano continuamente alla famiglia di velivoli Caravan per compiere le loro missioni, fornire soluzioni e migliorare la vita in tutto il mondo”.

“Concepito come un robusto utility aircraft con bassi costi operativi, il Caravan è stato progettato per l’uso in aree remote con cambiamenti climatici estremi, terreno montuoso e difficili landing conditions. La versatilità del velivolo è diventata famosa in tutti gli angoli del mondo e il Caravan continua a essere ampiamente utilizzato nei mercati globali da una varietà di clienti, tra cui agenzie governative, forze dell’ordine e forze armate, air ambulance operators, trasporto di merci, società e organizzazioni umanitarie”, afferma Textron Aviation.

“Questo Grand Caravan EX volerà con orgoglio nei cieli brasiliani e collegherà le nostre 158 destinazioni, molte delle quali sono rese possibili dall’utilità e dalla flessibilità del velivolo”, ha dichiarato Flavio Costa chief technical officer of Azul and president of Azul Conecta. “In qualità di cliente Textron Aviation di lunga data con una flotta di oltre 25 velivoli Cessna, siamo felici di far parte di questo importante traguardo”.

“I clienti possono scegliere tra quattro modelli di Cessna Caravan aircraft per adattarsi al meglio alla loro missione: il Caravan 208, il Grand Caravan EX 208B, il Caravan Amphibian e il Grand Caravan EX Amphibian“, conclude Textron Aviation.

Alcune date fondamentali del Caravan Program:

Cessna ha lanciato il Caravan program nel 1981, con primo volo del prototipo nel 1982, certificazione del Caravan 208 da parte della FAA nel 1984 e inizio delle consegne nel 1985. Nel 1985 il Caravan 208 è approvato per omologato per amphibious floats.

Nel 1986 il Caravan 208B Super Cargomaster, allungato di quattro piedi in una freight specific configuration, ha ricevuto la type certification dalla FAA. Nel 1990 viene consegnato il primo Grand Caravan 208B di produzione.



Nel 1998 avviene la consegna del millesimo Caravan 208 di produzione. Nel 1998 Cessna inizia le consegne del nuovo standard Caravan 208, un Caravan 208 dotato di un motore Pratt & Whitney Canada PT6A-114A da 675 shp.

Nel 2002 è stato consegnato il millesimo Grand Caravan 208B, nel 2005 avviene la consegna del 1.500° Cessna 208 di produzione.

Nel 2008 il Garmin G1000 diventa l’equipaggiamento avionico standard e viene offerta la TKS ice protection.



Nel 2013 Cessna ha iniziato le consegne del Grand Caravan EX 208B, dotato di un motore Pratt & Whitney Canada PT6A-140 da 867 shp.

Nel 2017 l’avionica G1000 NXi diventa standard sui Caravan e Grand Caravan EX.

Nel 2022 il 3.000° Caravan, un Grand Caravan EX, viene consegnato ad Azul Conecta.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Kevin Swinicki – Textron Aviation)