Embraer si aggiudica un ordine per 15 nuovi aeromobili E195-E2

Embraer in un proprio comunicato informa: “Embraer si è assicurata un nuovo ordine fermo per 15 nuovi aeromobili E195-E2 da un cliente non reso noto.

L’ordine ha un valore di 1,17 miliardi di dollari al prezzo di listino e verrà aggiunto al portafoglio ordini del quarto trimestre 2022″.

Embraer è una global aerospace company con sede in Brasile. Produce aeromobili per Commercial and Executive aviation, Defense & Security, and Agricultural customers. Embraer è il principale produttore di jet commerciali fino a 150 posti. Da quando è stata fondata nel 1969, Embraer ha consegnato più di 8.000 velivoli.

Il costruttore gestisce industrial units, uffici, service and parts distribution centers nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Europa.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)