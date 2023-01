easyJet: in vendita 8 nuove rotte internazionali per volare da e per l’Italia la prossima stagione estiva

easyJet annuncia oggi un secondo gruppo di 8 rotte internazionali che saranno operative per i passeggeri in partenza da e per l’Italia per tutta la prossima stagione estiva 2023.

“Cinque gli aeroporti del Bel Paese che vedono crescere la loro offerta estiva: Milano Malpensa e Napoli Capodichino – le prime due basi di easyJet sul territorio italiano – in aggiunta agli aeroporti di Palermo, Bari e Ancona.

Milano Malpensa

Nuove avventure all’insegna di arte, sole e lunghe passeggiate attendono i passeggeri lombardi in partenza coi primi mesi caldi dall’aeroporto di Milano Malpensa, il principale hub di easyJet in Europa continentale: a partire dal 28 marzo, il capoluogo meneghino sarà infatti collegato per la prima volta con La Coruña, la città che ha ispirato l’arte di un giovane Picasso e da cui oggi si apre uno dei due itinerari del celebre cammino di Santiago de Compostela, raggiungibile con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Napoli Capodichino

La prossima stagione estiva vedrà anche decollare quattro nuove rotte internazionali dall’Aeroporto Internazionale di Napoli: si tratta delle inedite tratte per Birmingham, Porto e Pola – che ampliano ulteriormente il ventaglio di destinazioni a disposizione dei passeggeri partenopei – e della ripresa della rotta per Zurigo, di nuovo operativa a partire dal 29 maggio. Tutti i nuovi collegamenti saranno operati dalla compagnia con due frequenze settimanali.

Palermo

Ottime novità per i passeggeri palermitani che quest’estate potranno volare dall’Aeroporto Falcone Borsellino alla volta del Portogallo. A partire dal 1° luglio sarà infatti operativa la nuova rotta Palermo – Porto, operata da easyJet ogni sabato.

Bari

A partire dal 26 giugno easyJet avvierà un collegamento inedito tra il capoluogo pugliese e la soleggiata Nizza con due voli a settimana, ogni lunedì e venerdì.

Ancona

Dal 3 luglio easyJet annuncia la ripresa della rotta internazionale da Ancona a Londra Gatwick. Il volo sarà operativo con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì”, afferma easyJet.

Milano Malpensa – La Coruña – dal 28/03/23 – 2 voli settimanali (mar, sab)

Napoli – Birmingham – dal 01/04/2023 – 2 voli settimanali (mer, sab)

Napoli – Porto – dal 01/04/2023 – 2 voli settimanali (mer, sab)

Napoli – Zurigo – dal 29/05/2023 – 2 voli settimanali (lun, ven)

Napoli – Pola – dal 26/06/2023 – 2 voli settimanali (lun, ven)

Palermo – Porto – 01/07/2023 – 1 volo settimanale (sab)

Bari – Nizza – 26/06/2023 – 2 voli settimanali (lun, ven)

Ancona – Londra – 03/07/2023 – 2 voli settimanali (lun, ven)

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)