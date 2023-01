Emirates riprenderà il servizio giornaliero non-stop Dubai-Hong Kong

Emirates aumenterà le frequenze verso Hong Kong con un servizio giornaliero non-stop dal suo hub di Dubai, a partire dal 29 marzo 2023, aggiungendosi al suo volo giornaliero esistente da Dubai a Hong Kong via Bangkok e aumentando le operazioni della compagnia aerea fino a 14 voli settimanali. Il servizio ripristinato fornirà maggiore capacità, scelta e flessibilità per i viaggiatori, poiché la compagnia continua ad espandere le sue operazioni globali in linea con la domanda sostenuta di viaggi internazionali.

Operato da un aeromobile Airbus A380, il volo Emirates EK380 partirà da Dubai alle 10:45 e arriverà a Hong Kong alle 22:00. Il volo di ritorno, EK381, partirà da Hong Kong alle 00:35 e arriverà a Dubai alle 05:00. Tutti gli orari sono locali.

Ripristinando il volo Dubai-Hong Kong EK380/EK381, Emirates risponde alla crescente domanda sulla rotta e offre ai viaggiatori la scelta di volare senza scalo o di interrompere il viaggio a Bangkok.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’Emirates App o tramite agenzie di viaggio. I viaggiatori sono inoltre incoraggiati a verificare i requisiti di ingresso più recenti.

“Essendo una delle principali destinazioni asiatiche di Emirates, la compagnia aerea ribadisce il suo impegno a sostenere la ripresa post-pandemia di Hong Kong, aumentando la capacità di servire i viaggiatori provenienti da Dubai o che si collegano a Dubai da altre città della sua rete globale. Durante la pandemia, Emirates ha sostenuto la comunità locale mantenendo i collegamenti commerciali tra Hong Kong e altri mercati strategici all’interno del suo network, trasportando con successo importazioni ed esportazioni attraverso la sua airfreight division, Emirates SkyCargo.

Emirates fornisce inoltre una maggiore connettività per i viaggiatori verso destinazioni aggiuntive oltre Hong Kong attraverso i suoi interline agreements con Cathay Pacific e HongKong Airlines, tra gli altri”, afferma Emirates.

“L’esperienza dell’Emirates A380 rimane molto ricercata dai viaggiatori per le sue cabine spaziose e confortevoli e per i prodotti esclusivi che offrono ai viaggiatori le migliori esperienze in cielo, come l’Onboard Lounge, le First Class suites e la Shower Spa. L’esperienza con l’A380 è sempre completata da un’ospitalità pluripremiata, creazioni culinarie regionali e sapori autentici e dal premiato sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice, con oltre 5.000 canali di intrattenimento on-demand a portata di mano.

Emirates attualmente opera il suo A380 verso 40 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Londra Heathrow, Sydney e Houston. L’iconico aeromobile double-decker della compagnia aerea servirà quasi 50 destinazioni entro la fine di questa estate”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)