Emirates: biglietti gratuiti per tre attrazioni “top” negli Emirati Arabi Uniti

Emirates ha annunciato ieri una nuova offerta per i viaggiatori che intendono iniziare il 2023 con nuove esperienze durante il loro viaggio a Dubai. Dal 16 al 29 gennaio 2023, infatti, i viaggiatori che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno Emirates con voli diretti o con scalo per Dubai potranno usufruire anche di pass gratuiti per tre delle attrazioni più famose della città: At the top, Burj Khalifa, la Dubai Fountains Boardwalk Experience e 45 minuti sul Yellow Boats Atlantis Blast Tour.

“Ecco alcuni dettagli su queste attrazioni:

At the Top, Burj Khalifa: ammira Dubai dalla cima dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, e osserva a 360° le viste panoramiche della città, dalle sue spiagge incontaminate all’affascinante Marina di Dubai. Migliora la tua esperienza e gusta un caffè e un delizioso dessert sulla cima del mondo dal 125° piano.

The Dubai Fountains Boardwalk Experience: una piattaforma galleggiante, lunga oltre 900 piedi, situata presso la splendida Dubai Fountain, The Boardwalk experience consente ai visitatori di avvicinarsi ai famosi spettacoli di acqua, musica e luci del Burj Khalifa. Immergiti negli spettacoli ipnotizzanti sui 12 ettari del lago Burj con oltre 1.000 spettacoli e giochi d’acqua.

The Yellow Boats Atlantis Blast Tour: Ammira lo skyline di Dubai dalla costa con un’emozionante esperienza di 45 minuti a bordo di un’imbarcazione che vi porterà attraverso la Marina di Dubai fino a Palm Jumeirah e intorno all’Atlantis the Palm. Emozionatevi con i paesaggi suggestivi e scoprite di più sulla storia architettonica attraverso i racconti di una guida esperta, il tutto mentre vi godete il sole e vi immergete la profonda storia culturale del Paese.

Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno per Dubai o che prevedono uno scalo in città, acquistati utilizzando il codice EKDXB23 fino al 29 gennaio 2023. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com, tramite il call center Emirates o le agenzie di viaggio aderenti, per viaggi a partire dal 18 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023.

Termini e condizioni sono disponibili qui: https://www.emirates.com/english/special-offers/your-top-3-experiences-on-us-terms-and-conditions. Per usufruire di questa offerta è necessario un tempo di sosta minimo di 20 ore”, afferma Emirates.

“Oltre a questo, Emirates ricorda:

My Emirates Winter Pass: i clienti che volano verso o attraverso Dubai potranno semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di negozi al dettaglio, ristoranti, nonché a famose attrazioni e SPA di lusso, per godere di fantastici sconti in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. Per vedere tutte le offerte My Emirates Pass, visitare www.emirates.com/myemiratespass.

Partner Skywards: i membri del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, possono guadagnare Miglia con le spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti e riscattare queste Miglia per biglietti premio, upgrade, nonché biglietti per concerti ed eventi sportivi. Scopri di più su Emirates Skywards qui: https://www.emirates.com/it/english/skywards/.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni, in sei continenti e attualmente opera 37 voli settimanali dall’Italia a Dubai.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite di Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)