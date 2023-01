SWISS trasferisce Swiss AviationSoftware a Lufthansa Technik

Swiss International Air Lines (SWISS) ha trasferito la proprietà della sua filiale Swiss AviationSoftware (Swiss-AS) a Lufthansa Technik per motivi strategici. Il trasferimento è stato effettuato alla fine del 2022. L’integrazione di Swiss-AS in Lufthansa Technik crea un ecosistema software completo che fornisce una digital backbone unica per il settore della manutenzione degli aeromobili. La soluzione software AMOS di Swiss-AS integra le AVIATAR (data and analytics solutions) and Flydocs (digital records and asset solutions) platforms che si trovano già sotto lo stesso tetto organizzativo. Swiss-AS rimarrà un’azienda autonoma sotto il nuovo assetto strutturale. L’azienda rimane inoltre impegnata a lungo termine presso la propria sede svizzera e prevede di ampliare ulteriormente la propria forza lavoro.

“Il trasferimento di Swiss-AS a Lufthansa Technik consentirà investimenti maggiori e più mirati e assicurerà che la società svolga un ruolo sostanziale nel plasmare il futuro ecosistema digitale di Lufthansa Group per il settore MRO”, afferma Markus Binkert, Chief Financial Officer di SWISS. “Questo andrà a vantaggio anche di SWISS come cliente. Prendendo questa decisione strategica, stiamo ulteriormente consentendo a Swiss-AS di perseguire il proprio sviluppo coerente e la sua ulteriore espansione nel campo digitale”.

“L’integrabilità del nostro software è la chiave per una digitalizzazione di successo lungo tutta la catena del valore”, aggiunge Fabiano Faccoli, CEO di Swiss-AS. “Siamo convinti che coordinando le nostre soluzioni software con le altre piattaforme all’interno dell’ecosistema Lufthansa Technik, possiamo consentire ai nostri clienti di digitalizzare ancora più rapidamente adottando e mantenendo standard a livello di settore per le loro attività di scambio di dati”.

Swiss AviationSoftware è una filiale autonoma di SWISS dal 2004. Con la sua applicazione AMOS, l’azienda è leader mondiale nella fornitura di MRO (maintenance, repair and overhaul) software solutions e serve più di 200 clienti internazionali, compagnie aeree di grande fama e fornitori di servizi MRO. Swiss-AS impiega oltre 270 dipendenti presso la sede centrale di Allschwil vicino a Basilea (Svizzera) e le sue filiali a Singapore, Tokyo e Miami.

Nasce un Digital Tech Ops Ecosystem senza precedenti

Lufthansa Technik crea un Digital Tech Ops Ecosystem incorporando Swiss AviationSoftware Ltd. (Swiss-AS) per guidare la trasformazione digitale dell’industria aeronautica nella gestione delle risorse tecniche. Swiss-AS, lo sviluppatore del software M&E/MRO leader a livello mondiale AMOS, entra a far parte del Lufthansa Technik Group. Riunendo sotto lo stesso tetto AMOS con AVIATAR, independent platform for Data & Analytics Solutions, e flydocs, provider of Digital Records & Asset Solutions, Lufthansa Technik può ora offrire una copertura digitale senza precedenti: questi tre soluzioni sono i pilastri del Digital Tech Ops Ecosystem che creeranno valore aggiunto per i clienti utilizzando un approccio incentrato sul cliente e collaborativo.

“Le tre entità rimangono indipendenti ma rafforzeranno la collaborazione e uniranno le forze collegando i punti tra le soluzioni progettate in modo modulare. Per la prima volta ci sarà una copertura completa dei dati lungo l’intero flusso di valore nelle operazioni tecniche. Questi dati, combinati con il know-how digitale di tutti e tre i fornitori di soluzioni indipendenti e l’esperienza ingegneristica di Lufthansa Technik, si tradurranno in offerte completamente nuove, digitalizzazione accelerata e valore aggiunto per i clienti. Di conseguenza, l’ecosistema ridurrà i costi MRO, migliorerà l’efficienza dei processi, aumenterà la stabilità operativa e la disponibilità degli aeromobili e ottimizzerà anche i valori delle risorse.

L’ecosistema ha cinque principi che andranno a vantaggio dei clienti: è aperto alla collaborazione e al collegamento con clienti o soluzioni digitali esterne, modulare per rendere fattibile l’uso individuale delle parti ed è neutrale, il che significa che un cliente rimane indipendente da OEM e MRO. È anche sicuro, garantendo ai clienti il pieno controllo e la proprietà dei propri dati. Ultimo ma non meno importante, l’ecosistema sarà senza soluzione di continuità per garantire un flusso di lavoro coerente e l’accesso ai dati tra le soluzioni”, afferma Lufthansa Technik.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri colleghi esperti e di successo di Swiss-AS nel Lufthansa Technik Group. Siamo orgogliosi che AMOS, il software M&E/MRO leader a livello mondiale, diventi una parte fondamentale del nostro focus strategico sulle soluzioni digitali. D’ora in poi, AMOS insieme ad AVIATAR e flydocs formano il nuovo Digital Tech Ops Ecosystem. Unendo le forze stiamo inviando un chiaro segnale che ci dedichiamo a guidare la digitalizzazione lungo l’intero flusso di valore delle operazioni tecnologiche a vantaggio e insieme ai nostri clienti”, afferma il dott. William Willms, CFO di Lufthansa Technik.

“Siamo convinti che AMOS, in quanto fulcro del neutrale e indipendente Digital Tech Ops Ecosystem, possa espandere ancora meglio i suoi punti di forza insieme a Lufthansa Technik e alle sue soluzioni Digital Tech Ops. C’è un grande potenziale per AMOS da solo, ma ancora di più quindi in combinazione con AVIATAR e flydocs”, afferma il Dr. Claus Bauer, VP Technical Fleet Management of SWISS, l’attuale azionista di Swiss-AS.

“Sebbene AMOS sia il core system nel technical operation’s IT solutions landscape, la sua impareggiabile capacità di integrazione è la chiave per garantire una vera digitalizzazione end-to-end lungo l’intera catena del valore. Sebbene AMOS sia in grado di integrarsi con qualsiasi altro attore del mercato, noi crediamo che uno stretto allineamento con le altre soluzioni Tech Ops Ecosystem ci consenta di digitalizzare i nostri clienti più velocemente utilizzando gli standard di scambio di dati del settore”, afferma Fabiano Faccoli, CEO di Swiss-AS.

“Al fine di spingere il Digital Tech Ops Ecosystem, Lufthansa Group ha deciso di raggruppare tutte le attività correlate sotto un unico tetto organizzativo. A tale scopo Lufthansa Technik ha acquistato il 100% delle azioni Swiss-AS da Swiss International Air Lines. Flydocs e AVIATAR fanno già parte del Lufthansa Technik Group“, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Lufthansa Technik – Photo Credits: Swiss International Air Lines)