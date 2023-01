Al via la nuova collaborazione tra Neos e ETF Airways

Neos, seconda compagnia aerea italiana e parte di Alpitour World, firma un accordo di Wet Lease In con ETF (acronimo di Enjoy The Flight) Airways, compagnia aerea croata con cui ha già avviato proficue collaborazioni la scorsa estate, con grande soddisfazione in termini di performance operative e flessibilità offerta.

“Grazie a questo accordo, ETF Airways metterà a disposizione di Neos un aeromobile Boeing 737-800 da 186 posti in ACMI, comprendente perciò tutte le prestazioni accessorie quali assicurazione, equipaggio e manutenzione.

Il velivolo sarà dedicato in particolare alle operazioni con partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo, contribuendo a una maggiore flessibilità operativa e commerciale, garantendo una capacità superiore, necessaria in particolare durante l’alta stagione, e migliorando complessivamente gli operativi delle singole rotazioni.

Con questo nuovo accordo Neos continua, dunque, ad investire sulla propria crescita, ma soprattutto sulla stabilità dell’ampio programma di voli pianificato ed offerto ai propri clienti, attraverso la scelta di un partner operativo di qualità e grazie anche ad un lavoro orchestrato in grado di offrire l’alto standard di servizio che da sempre contraddistingue la flotta azzurra”, afferma Neos.

“Siamo molto soddisfatti di questa importante collaborazione con ETF Airways che rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita per il nostro business e che ci permetterà di garantire ai nostri clienti la stabilità operativa che ci contraddistingue, anche nei periodi di maggior richiesta, continuando ad offrire qualità e servizi di alto livello”, afferma Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos.

“Neos, premiata come miglior compagnia aerea italiana per la puntualità, il comfort e la qualità dei servizi offerti, fa da sempre dell’arte dell’accoglienza una vera e propria dedizione proponendo ai passeggeri il modo migliore per esplorare il mondo: la vacanza con Neos inizia a bordo, grazie ad un’organizzazione affidabile e di grande professionalità, aspetti che da oggi saranno assicurati anche in volo con ETF“, conclude Neos.

