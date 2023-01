L’A380 di Emirates torna in Marocco

Emirates ha annunciato che reintrodurrà il suo A380 a Casablanca come parte dell’accelerazione delle operazioni della compagnia aerea in Marocco.

A partire dal 15 aprile, la compagnia aerea sostituirà l’aeromobile Boeing 777-300ER attualmente utilizzato tra Dubai e Casablanca con l’A380, per soddisfare la crescente domanda sulla rotta. Il servizio con A380, operante come EK751, parte da Dubai alle 07:30 e arriva a Casablanca alle 12:55. EK752 parte da Casablanca alle 14:45, arrivando a Dubai alle 01:15 del giorno successivo.

Il potenziamento della capacità tra Casablanca e Dubai offrirà ai viaggiatori d’affari e di piacere maggiori opportunità di collegarsi a Dubai e oltre, alle città del Medio Oriente e del CCG, dell’Europa, delle Americhe e dell’Asia occidentale.

Il dispiegamento dell’A380 in Marocco è anche una testimonianza dell’impegno della compagnia aerea a supportare gli arrivi di visitatori in entrata mentre il paese raddoppia i suoi sforzi per rinvigorire la sua industria del turismo. L’anno scorso Emirates ha migliorato la sua partnership con Royal Air Maroc trasformandola in codeshare, offrendo più opzioni di viaggio e scelte di collegamento per i clienti di entrambe le compagnie aeree tra Dubai e Casablanca e oltre.

Casablanca è una popolare destinazione leisure sulla rete globale di Emirates e la domanda sulla rotta ha visto una crescita costante da quando è stata lanciata nel marzo 2002. La compagnia aerea opera in Marocco da oltre 20 anni e ha trasportato oltre 3,5 milioni di passeggeri sulla rotta.

La compagnia aerea ha gradualmente accelerato il dispiegamento del suo aereo di punta A380 in linea con la crescente domanda di viaggi aerei. Emirates attualmente opera la sua ammiraglia A380 in 40 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di questa estate, il popolare aereo servirà quasi 50 destinazioni, che rappresentano quasi il 90% dell’A380 network pre-pandemia della compagnia aerea.

L’aggiornamento dei servizi A380 per Casablanca significa anche che l’aeromobile ora vola verso tre destinazioni in Africa insieme a Johannesburg e Il Cairo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)