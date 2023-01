Delta Air Lines conferma l’ordine per 12 ulteriori aeromobili A220

Delta Air Lines ha confermato l’ordine per 12 ulteriori A220-300, portando il totale degli ordini fermi del vettore a 119 A220 – 45 A220-100 e 74 A220-300. Nel corso degli anni, Delta ha ordinato ulteriori A220 in quattro occasioni. Oggi è il principale cliente e operatore dell’A220.

“Questi 12 ulteriori aeromobili A220 contribuiranno ad alimentare la nostra flotta sempre più snella, fornendo allo stesso tempo ai nostri clienti l’elevata esperienza di volo che si aspettano da Delta”, ha dichiarato Kristen Bojko, Vice President of Fleet, Delta Air Lines.

“Delta Air Lines è stato il cliente di lancio dell’A220 negli Stati Uniti e questo quarto reorder in soli quattro anni da parte di un vettore leader come Delta è un riconoscimento molto gratificante”, ha dichiarato Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “L’aereo collega attualmente i passeggeri Delta su oltre 100 rotte con il 25% in meno di carburante e emissioni di CO2. Se vuoi connetterti oggi e domani, non puoi fare di meglio”.

“Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell’ottobre 2018 ed è stato il primo vettore statunitense a operare questo tipo di aeromobile. Delta possiede attualmente una flotta di 415 aeromobili Airbus, di cui 59 A220, 266 aeromobili A320 Family, 62 A330 e 28 A350-900.

L’A220 è l’unico aeromobile costruito appositamente per il 100-150 seat market, che riunisce aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e i motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney. L’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50%, nonché emissioni di NOx inferiori del 50% circa rispetto agli standard del settore”, afferma Airbus.

“Con 246 A220 consegnati a 16 vettori che operano in quattro continenti, l’A220 è l’aeromobile ottimale per offrire flessibilità operativa sia per regional che per long-distance routes. A oggi, oltre 70 milioni di passeggeri hanno utilizzato l’A220. La flotta vola attualmente su oltre 825 rotte e 325 destinazioni in tutto il mondo. Alla fine di dicembre 2022, circa 30 clienti hanno ordinato quasi 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Delta Air Lines – Photo Credits: Airbus)