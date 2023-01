United Airlines riporta i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno

United Airlines (UAL) ha riportato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2022.

“La compagnia ha superato la adjusted operating margin guidance nel quarto trimestre, riportando un operating margin dell’11,1%, operating margin dell’11,2% su adjusted basis. Inoltre, la compagnia ha registrato un pre-tax margin su GAAP basis del 9,1%, 9.0% su adjusted basis, raggiungendo l’obiettivo 2023 prima del previsto. United ha aumentato i ricavi operativi del 14%.

La compagnia rimane fiduciosa nel 2023 United Next adjusted pre-tax margin target di circa il 9%.

United è stata in grado di riprendersi rapidamente da significative operazioni irregolari a dicembre a seguito della tempesta invernale Elliott. Durante i principali giorni di viaggio delle vacanze tra il 21 e il 26 dicembre, quasi il 36% di tutti i voli United è stato esposto a condizioni meteorologiche avverse. Nonostante tale impatto, il 90% dei clienti United è arrivato a destinazione entro 4 ore dall’orario di arrivo previsto. La compagnia attribuisce ai significativi investimenti in persone, risorse, tecnologia e infrastrutture negli ultimi anni la sua capacità di riprendersi da eventi meteorologici significativi”, afferma United.

“Grazie al team United che, il mese scorso, è riuscito a superare uno dei peggiori eventi meteorologici della mia carriera per far volare così tanti dei nostri clienti e riportarli a casa per le vacanze”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United Airlines. “Il nostro team dedicato ha utilizzato i nostri strumenti all’avanguardia per prepararsi al maltempo, prendersi cura dei nostri clienti e riprendersi rapidamente una volta passato il peggio. Negli ultimi tre anni, United ha effettuato investimenti fondamentali in strumenti, infrastrutture e persone, tutti investimenti essenziali per il nostro futuro. Ecco perché abbiamo un grande vantaggio e ora siamo pronti ad accelerare nel 2023, quando la nostra strategia United Next diventerà realtà”.

Risultati del quarto trimestre 2022

Net income pari a $843 milioni, adjusted net income pari a $811 milioni. Capacità inferiore del 9% rispetto al quarto trimestre 2019.

Total operating revenue di $12,4 miliardi, superiore del 14% comparata al quarto trimestre 2019.

Operating margin 11,1%, adjusted operating margin 11,2%. Pre-tax margin 9,1%, adjusted pre-tax margin 9,0%.

Full-Year Financial Results

Net income pari a $737 milioni, adjusted net income pari a $831 milioni.

Operating margin 5,2%, adjusted operating margin 5,5%.

Pre-tax margin 2,2%, adjusted pre-tax margin 2, 5%.

Liquidità disponibile pari a $18,2 miliardi.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)