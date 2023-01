Etihad e SATAVIA firmano un accordo pluriennale per fornire contrail management e futuri carbon credits

Etihad Airways ha firmato un innovativo contrail management contract con SATAVIA, leading UK-based green aerospace firm. La partnership si baserà su un precedente proof-of-concept engagement per espandere l’ambito del contrail management all’interno delle operazioni di volo quotidiane. La partnership comprende anche un accordo per collaborare alla generazione di futuri carbon credits dalla contrail management activity.

Il contratto è stato firmato dall’Etihad’s Head of Sustainability and Excellence, Mariam Al Qubaisi e dal SATAVIA CEO, Dr Adam Durant, il 18 gennaio 2023 al World Future Energy Summit (WFES) presso ADNEC, Abu Dhabi. Una volta entrato in vigore, il nuovo accordo vedrà Etihad scalare la SATAVIA contrail prevention attraverso i daily flight schedules, accelerando il progresso della compagnia aerea verso climate neutral operations.

Le aircraft-generated condensation trails, o contrails, causano il riscaldamento della superficie responsabile fino a due terzi dell’impatto climatico dell’aviazione, superando significativamente le emissioni dirette di CO2 dei motori degli aerei. La SATAVIA contrail management platform, DECISIONX:NETZERO, ottimizza i commercial flight plans per operazioni più ecologiche, implementando piccoli cambiamenti di rotta su una minoranza di voli per evitare la formazione di persistent warming contrails.

Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability and Excellence, Etihad Airways ha dichiarato: “La nostra collaborazione con SATAVIA illustra la possibilità di progressi credibili in termini di sostenibilità nelle operazioni commerciali quotidiane. Solo nel 2022, la tecnologia SATAVIA ci ha permesso di eliminare migliaia di tonnellate di carbon dioxide equivalent climate impact. Siamo lieti di firmare questo contratto pionieristico con SATAVIA al WFES, segnalando la nostra intenzione di affrontare i non-CO2 impacts dell’aviazione con una scienza all’avanguardia e un’innovazione tecnica rivoluzionaria”.

Oltre a consentire il contrail management nelle day-to-day flight operations, SATAVIA conduce analisi dell’impatto climatico per la conversione in futuri carbon credits da condividere con Etihad.

Il dott. Adam Durant, SATAVIA CEO and Founder, ha dichiarato: “Implementando modifiche minime a una piccola percentuale di voli, operatori eco-consapevoli come Etihad possono eliminare la maggior parte della loro non-CO2 climate footprint con un impatto minimo o nullo sulle day-to-day operations e in tempi più brevi rispetto ad altri interventi di green aviation. Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con Etihad, applicando la migliore scienza della categoria per affrontare i significativi non-CO2 climate impacts dell’aviazione. Implementando il contrail management nei propri flight schedules, Etihad aprirà ancora una volta la strada per operazioni di volo sostenibili”.

Patrick Moody, British Ambassador to the UAE, ha dichiarato: “Il software innovativo di SATAVIA aiuta a ridurre le jet contrails, una parte importante dell’impatto climatico dell’aviazione. Sono lieto che SATAVIA abbia firmato un contratto con Etihad. Questo è un ottimo esempio dall’Abu Dhabi Sustainability Week riguardo l’innovazione condivisa e l’impegno delle società del Regno Unito e degli Emirati Arabi Uniti per affrontare il cambiamento climatico”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)