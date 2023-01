Qatar Airways e Air Serbia firmano un accordo di codeshare

Qatar Airways annuncia di aver firmato un comprehensive codeshare agreement con Air Serbia, compagnia di bandiera della Serbia, che consente ai passeggeri di viaggiare senza problemi verso oltre 40 destinazioni quando viaggiano sui reciproci network a partire dal 1° febbraio 2023.

Qatar Airways opera attualmente cinque voli settimanali tra il suo hub di Doha e Belgrado, la capitale serba. L’accordo di codeshare apre la strada a una serie di nuove destinazioni per i suoi passeggeri, che possono utilizzare un’unica prenotazione per continuare il loro viaggio verso paesi europei come Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Slovenia, tra gli altri serviti da Air Serbia.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questa partnership ci consentirà di espandere la nostra presenza nei mercati dell’Europa centrale e orientale, dove non vediamo l’ora di offrire ulteriori scelte di viaggio ai nostri clienti. Siamo estremamente orgogliosi di svelare questa partnership con Air Serbia, la compagnia aerea leader in questa regione da quando è stata fondata nel 1927 e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Dal suo hub al Belgrade Nikola Tesla Airport, Air Serbia serve più di 70 destinazioni in Europa, Mediterraneo, Nord America, Asia e Africa. Come parte di questa collaborazione, Air Serbia aggiungerà il suo marketing code sui voli diretti di Qatar Airways tra Belgrado e Doha, oltre a vari punti oltre Doha tra cui Adelaide, Baku, Brisbane, Tbilisi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Melbourne, Mascate, Nairobi, Perth, Seychelles, Singapore e Sydney. Inoltre, previo ottenimento di tutte le necessarie approvazioni governative e una volta soddisfatte tutte le condizioni, Air Serbia prevede di estendere la sua copertura a Bangkok, Città del Capo, Johannesburg, Phuket, Seoul, Tokyo, Yerevan, Zanzibar e molti altri.

Jiri Marek, Air Serbia, Chief Executive Officer, ha dichiarato: “È con grande piacere che annunciamo l’accordo di codeshare con Qatar Airways, nota per la sua rete globale di destinazioni e servizi premium. Stiamo unendo le forze per offrire ai passeggeri nuove opportunità di connessione e accesso a destinazioni uniche da entrambe le reti. Attraverso questa cooperazione, crediamo che saremo in grado di portare congiuntamente in Serbia più traffico e opportunità per il commercio e il turismo, nonché aumentare il traffico tra i due hub”.

Qatar Airways e Air Serbia hanno una interline cooperation di lunga data e la firma di oggi segna una pietra miliare nell’impegno reciproco di entrambe le compagnie aeree per migliorare l’esperienza del cliente. I passeggeri possono prenotare il viaggio con entrambe le compagnie aeree, tramite agenzie di viaggio online e agenzie di viaggio locali.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)