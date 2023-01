I top travelers di SkyTeam aiutano a rimodellare la customer experience tramite l’upgraded SkyPriority Panel Audit App

SkyTeam ha aggiornato la sua innovativa SkyPriority Panel Audit App per Elite Plus, First e Business Class customers. I viaggiatori possono ora completare rapidi sondaggi valutando la loro esperienza in 750 lounge aeroportuali, comprese le SkyTeam-branded lounges a Dubai, Istanbul, Santiago del Cile, Sydney e Vancouver, nonché esaminare i punti di contatto SkyPriority in oltre 970 aeroporti.

“Scaricabile gratuitamente da Google Play e dall’App Store, disponibile in 16 lingue e con una fedele community di utenti, l’app consente agli SkyTeam’s top travelers di condividere feedback ad ogni passo. Che si tratti di lasciare un bagaglio o di aspettare a bordo, ogni revisione richiede meno di 60 secondi e i clienti possono aggiungere commenti e foto”,afferma SkyTeam.

“La conoscenza del cliente è fondamentale. Ecco perché abbiamo aggiornato la nostra app innovativa per mettere più strumenti a portata di mano dei clienti, in modo che possano dire a SkyTeam cosa pensano di ogni punto di contatto durante il loro viaggio in aeroporto”, ha dichiarato Christian Oberlé, Chief Experience Officer, SkyTeam. “Questa combinazione di feedback e tecnologia ci consente di lavorare a stretto contatto con i nostri membri per offrire un’esperienza di viaggio rinnovata, che superi le aspettative dei clienti”.

“I clienti Elite Plus Frequent Flyer, First e Business Class possono scaricare l’app sul proprio telefono cellulare e registrarsi. Mentre navigano in aeroporto, possono utilizzare l’app per rispondere a rapidi ‘yes/no’ surveys o aggiungere recensioni e foto più dettagliate. Le informazioni vengono inviate alle compagnie aeree associate e ai lounge team interessati. Gli audit sono interamente volontari. La SkyPriority Panel Audit App è disponibile in arabo, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, olandese, inglese, francese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, rumeno, russo, spagnolo, vietnamita.

Lanciata a marzo 2012, SkyPriority è una premiata serie di priority airport services allineati per Elite Plus, First and Business Class customers ed è offerta da tutti i membri SkyTeam in oltre 970 aeroporti in tutto il mondo. I servizi includono priorità al check-in, bag drop, airport ticket offices, transfer desks, security and immigration (ove disponibili), boarding and baggage collection”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)