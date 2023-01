L’industria aeronautica accoglie con favore la pausa sul Roll-Out del New Border System for EU

ACI EUROPE, A4E, ERA e IATA accolgono con favore la decisione di rinviare l’attuazione del EU’s new smart border system for non-EU nationals (Entry Exit System, EES).

“L’EES system cambierà le regole del modo in cui vengono gestite le frontiere dell’EU. Vi sono, tuttavia, una serie di problemi che devono essere risolti per garantire un’introduzione e un funzionamento senza intoppi del nuovo sistema in modo che i passeggeri aerei non debbano affrontare interruzioni.

Questi problemi includono:

– Adozione più ampia ed efficace attuazione dell’automazione ai valichi di frontiera nazionali da parte delle autorità nazionali.

– Finanziamenti da parte degli Stati membri per garantire che un numero sufficiente di personale qualificato e risorse siano impiegate per gestire le frontiere esterne dell’EU, in particolare negli aeroporti.

– Impiego di risorse sufficienti per sostenere l’attuazione di nuove procedure da parte di aeroporti e compagnie aeree.

– La necessità di una campagna di comunicazione pubblica per sensibilizzare i cittadini di paesi terzi sui nuovi requisiti.

L’industria aeronautica sostiene appieno l’introduzione dell’EES e si impegna a collaborare con l’EU e le autorità nazionali per una corretta attuazione. Ma è importante che l’EU e le autorità nazionali affrontino le preoccupazioni del settore e forniscano un coordinamento efficiente per un’attuazione efficace. Ciò include EU-LISA (l’agenzia responsabile della gestione del sistema), che deve rafforzare le sue comunicazioni con l’industria e con partner internazionali come gli Stati Uniti, per garantire che i sistemi IT siano connessi e compatibili”, afferma IATA.

“Il rinvio dell’attuazione fino a dopo l’intenso periodo estivo 2023 darà alle compagnie aeree, agli aeroporti, alle autorità dell’EU e nazionali l’opportunità di risolvere questi problemi e garantire che il sistema sia completamente testato. Invitiamo pertanto tutti i soggetti coinvolti a utilizzare al meglio il tempo extra ora disponibile per affrontare le questioni in sospeso e garantire che vengano impiegate risorse sufficienti per la sua introduzione. Dovrebbe essere fissata una nuova data di inizio per l’EES per garantire il regolare svolgimento delle aviation operations e in particolare il trattamento senza problemi dei passeggeri negli aeroporti. Ciò contribuirà a garantire il risparmio di tempo che la European Commission ha identificato come il più grande vantaggio dell’EES.

Costruire la fiducia dei viaggiatori con un’implementazione efficace dell’EES è fondamentale per il settore dell’aviazione mentre continua la sua ripresa”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)