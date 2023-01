News Brevi – 21.01.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA CAGLIARI A MILANO – Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio, il trasporto sanitario d’urgenza da Cagliari a Milano effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare in favore di una neonata di un solo giorno di vita. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Il Falcon 50 del 31° Stormo una volta giunto sull’aeroporto di Cagliari ha imbarcato la culla termica dove era la piccola paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell’aeroporto di Milano Linate. Una volta giunto sullo scalo aeroportuale lombardo, la neonata è stata trasferita in ambulanza presso Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Policlinico San Donato. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA VOLERA’ DA LOS ANGELES AD AUCKLAND – Delta aggiungerà al suo portafoglio di rotte internazionali un servizio mai operato prima per Auckland, Nuova Zelanda, da Los Angeles a partire da questo autunno, potenziando anche il suo servizio transatlantico dai suoi hub di New York-JFK e Atlanta a partire da questa primavera. “Con oltre 1.750 voli settimanali verso 85 destinazioni in tutto il mondo quest’estate, Delta è ben posizionata per realizzare i suoi piani per ripristinare completamente la sua rete nel 2023”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s S.V.P. – Network Planning. “Con i nuovi voli quest’anno verso città come Auckland, Ginevra e London-Gatwick, offriamo ai clienti più opzioni per godere dell’esperienza premium e dell’ospitalità elevata che hanno imparato a conoscere e che si aspettano da noi”. Delta si sta facendo strada verso il ripristino completo della rete, annunciando lo scorso autunno la sua prima lista di summer 2023 trans-Atlantic routes verso città come Edimburgo, Berlino, Dusseldorf, Ginevra e Stoccarda, molte rotte che non sono state volate da prima della pandemia. I voli giornalieri tra la più grande città della Nuova Zelanda e Los Angeles inizieranno il 28 ottobre su un Airbus A350-900, poiché Delta diventa l’unica compagnia aerea statunitense a fornire un servizio non-stop. Questa nuova destinazione si unisce ad altri nuovi servizi da Los Angeles per Tahiti, Parigi e London-Heathrow e completerà l’attuale servizio della compagnia aerea da LAX a Sydney, dove opera 10 voli settimanali in inverno e un servizio giornaliero per Tokyo Haneda. Delta opera oltre 150 voli giornalieri da LAX verso 53 destinazioni in tutto il mondo come principale vettore premium globale dell’aeroporto. Delta inoltre è la compagnia aerea leader ad Atlanta e nel sud-est, con un servizio verso oltre 210 destinazioni in più di 41 paesi in tutto il mondo. Quest’anno la compagnia aerea rafforzerà i suoi investimenti nella sua città natale con un nuovo servizio giornaliero da Atlanta a Nizza a partire dal 12 maggio. Questa nuova rotta, che opererà su un Boeing 767, segna la prima volta che Delta collegherà i clienti tra Atlanta e la città francese in oltre un decennio. Inoltre, a partire dal 16 aprile, Delta aumenterà il suo servizio da Atlanta a Tel Aviv a una frequenza giornaliera. Con questo aumento dei voli, Delta opera il suo programma più intenso di sempre per Tel Aviv, con voli in partenza da tre gateway statunitensi: Atlanta, New York e Boston. Delta sta rafforzando la sua posizione di vettore numero uno a New York City aggiungendo una terza rotta giornaliera da New York-JFK a Parigi, che inizierà il 25 maggio e opererà su un Boeing 767. Delta offre quasi 60 partenze nei giorni di punta verso più di 43 destinazioni internazionali dal suo hub New York-JFK. Il terzo volo per Parigi si aggiunge al nuovo servizio di Delta per Ginevra e London-Gatwick, al ritorno su Berlino e al terzo volo per Roma.

AMERICAN AIRLINES: ALISON TAYLOR, CHIEF CUSTOMER OFFICER, LASCIA LA COMPAGNIA AEREA – American Airlines Group, Inc. ha annunciato che Alison Taylor, Chief Customer Officer, si ritirerà dalla compagnia aerea. Taylor rimarrà in un ruolo di consulenza e le sue responsabilità quotidiane passeranno a Vasu Raja, Chief Commercial Officer, e Scott Laurence, Senior Vice President of Global Partnerships and International. “La carriera di Alison è stata a dir poco leggendaria”, ha detto Raja. “È stata parte integrante del nostro team di leadership da quando è entrata in American nel 2016, guidando il lavoro per creare un’esperienza di livello mondiale in ogni fase del percorso del cliente. Ci mancherà Alison, ma siamo molto felici mentre lei e suo marito tornino in Australia per essere più vicini alla loro famiglia”. La carriera di Taylor ha attraversato più di 30 anni. È entrata in American nel 2016 come Senior Vice President of Global Sales and Distribution e successivamente è stata nominata Chief Customer Officer. In quel ruolo, ha supervisionato i team delle vendite e delle operazioni commerciali e internazionali della compagnia aerea, nonché le prenotazioni e le relazioni con i clienti. In qualità di Chief Customer Officer, Taylor si è impegnata a fornire un’esperienza di volo di prima classe ai clienti, compreso lo sviluppo delle migliori offerte di intrattenimento in volo e nuovi interni sui Boeing 787-9 e sugli Airbus A321XLR di American, e a terra, comprese le lounge ridisegnate presso il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) and il New York John F. Kennedy International Airport (JFK). Ha avviato il Corporate Customer Advisory Board e ha sviluppato un piano per valutare e migliorare il percorso per tutti i diversi clienti di American. Taylor ha anche dato la priorità allo sviluppo di futuri leader in American attraverso diversi programmi di tutoraggio.

EASYJET LANCIA IL SUO SKI PROGRAMME – easyJet quest’inverno ha messo in vendita due milioni di posti sui suoi itinerari sciistici più famosi in tutta Europa. “Poiché nelle prossime settimane sono previste abbondanti nevicate, la compagnia aerea sta lanciando il suo primo full ski flying programme in oltre due anni. L’easyJet ski flying programme in Europa aumenterà del 30% quest’inverno rispetto al 2022. Attore principale durante la stagione invernale, easyJet è il vettore numero uno tra il Regno Unito e la Francia, nonché il più grande operatore che serve i principali aeroporti delle Alpi tra cui Lione, Grenoble, Ginevra, Milano e Torino. A Lione, ad esempio, l’offerta di posti è del 110% rispetto al 2019. Questo insieme a Grenoble, servita da easyJet solo in inverno, assicura un forte contributo all’economia della regione Rhône-Alpes. La compagnia serve località in tutta la regione: Nizza e Marsiglia verso le Alpi meridionali, Tolosa verso i Pirenei e Andorra, Basilea-Mulhouse verso i Vosgi. Questi aeroporti offrono un servizio navetta per le stazioni sciistiche. Per soddisfare le esigenze dei passeggeri durante la stagione, easyJet offre sul proprio sito Web e applicazione mobile una sports equipment option. Agevolando i turisti a visitare le regioni francesi e i francesi a scoprire l’Europa e viaggiare all’interno della Francia a tariffe vantaggiose, easyJet si trova in una posizione unica nel settore”, afferma easyJet. Bertrand Godinot, Country Director of easyJet in France, ha dichiarato: “Questo inverno segna il ritorno del traffico sciistico con 2 milioni di posti disponibili per tutte le nostre destinazioni sciistiche. La capacità è paragonabile al 2019 e la domanda di sci questo inverno è incoraggiante, promettendo buone prospettive per le principali destinazioni invernali della nostra rete. Facendo della Francia la seconda destinazione sciistica dopo la Svizzera, contribuiamo all’economia del turismo degli sport invernali, essenziale per molti territori francesi. Questo contributo economico va di pari passo con uno sforzo di lunga data e costante per ridurre la nostra intensità di carbonio”. “Lo scorso settembre easyJet ha presentato la sua roadmap per la decarbonizzazione da qui al 2050. Prosegue il suo impegno in diverse aree strategiche come le misure di efficienza operativa, le partnership industriali con Airbus e Rolls-Royce e il rinnovo della flotta con l’integrazione di nuovi Airbus di ultima generazione, i Neo, che ridurranno le emissioni di CO2 del 15% e l’inquinamento acustico della metà. easyJet ha già ridotto la sua impronta di carbonio per passeggero/chilometro di oltre un terzo dal 2000 e sta continuando i suoi sforzi in questa direzione ottimizzando le sue operazioni di volo e di terra”, conclude easyJet.

IBERIA PREMIA AL FITUR LE ORGANIZZAZIONI CHE SI SONO DISTINTE PER LA RIPRESA DI VIAGGI E TURISMO – Ieri a FITUR, Iberia ha consegnato i suoi tradizionali riconoscimenti, con i quali riconosce le agenzie di viaggio, le aziende e le organizzazioni con cui ha lavorato più intensamente lo scorso anno e che si sono distinte soprattutto per il loro contributo alla ripresa dei viaggi aziendali e del turismo. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato Jesús López-Solás, Direttore Commerciale, Rete e Alleanze di Iberia, che ha evidenziato “l’ottimo rapporto con tutti i vincitori e la grande collaborazione che hanno fornito a Iberia durante un anno decisivo come il 2022, in cui tutti abbiamo dovuto spingere molto per consolidare il settore dei viaggi”. In totale Iberia ha assegnato 14 premi ad agenzie di viaggio, tour operator, aziende e organizzazioni.

IL PARIS SAINT-GERMAIN VOLA A DOHA CON L’OFFICIAL AIRLINE AND PRINCIPAL PARTNER QATAR AIRWAYS – Il Paris Saint-Germain si è recato a Doha il 18 gennaio, con uno scalo a Riyadh e un volo di ritorno verso la capitale francese con l’Official Airline and Principal Partner – Qatar Airways. Il viaggio includeva la possibilità per chi prenotava l”Ultimate Fan Experience’ package della compagnia aerea di connettersi con le stelle del Paris Saint-Germain, con un’esperienza di visione ravvicinata della sessione di allenamento del club al Khalifa International Stadium. Il team è volato con Qatar Airways a Doha con i nomi più noti del calcio mondiale per sfruttare le strutture di allenamento di livello mondiale del Qatar. La squadra comprendeva il vincitore della FIFA World Cup Qatar 2022™ Lionel Messi, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Marquinhos, Neymar Junior, Sergio Ramos e molti altri giocatori. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Lo slancio continua con la nostra missione di riunire le persone attraverso il potere dello sport. Il Paris Saint-Germain è un brand globale con una squadra piena di nomi familiari. Il Paris Saint-Germain è una squadra di calcio ambiziosa e ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo per il loro successo. La recente FIFA World Cup Qatar 2022™ ha visto le migliori performance di diverse stelle del Paris Saint-Germain, ed è bello vederle tornare a Doha nella loro ricerca di più titoli in questa stagione. Con un fitto programma davanti a loro, i voli charter di Qatar Airways sono stati il mezzo perfetto per il Paris Saint-Germain per fare un viaggio significativo a Doha con uno scalo a Riyadh e un piacevole ritorno a casa”. I membri Platinum del Privilege Club di Qatar Airways hanno potuto partecipare a un’esclusiva sessione di incontro con i membri senior della squadra, dove hanno avuto la possibilità di conoscere i giocatori attraverso un’esperienza che ha incluso anche la consegna di una maglia del Paris Saint-Germain. Qatar Airways collabora con il Paris Saint-Germain, la squadra di calcio più titolata della Francia, dal 2020. Qatar Airways Holidays ha introdotto i pacchetti ‘Ultimate Fan Experience’, offrendo un’opportunità unica ai propri clienti di viaggiare a Parigi per supportare il Paris Saint-Germain. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.