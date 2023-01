Sikorsky consegna il 5.000° “Hawk”

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha consegnato il suo 5.000° “Hawk” variant helicopter, un U.S. Army UH-60M Black Hawk. L’iconico velivolo continuerà a supportare i medium-lift requirements per U.S. military and international operators per decenni nel futuro.

“Sikorsky, come azienda, è stata forgiata dal Black Hawk”, ha affermato il Sikorsky President, Paul Lemmo. “Il Black Hawk e le sue varianti danno risultati quando l’affidabilità e le performance non sono negoziabili. Gli Hawk aircraft continuano a dimostrare la loro versatilità e prontezza con gli ultimi progressi tecnologici e gli investimenti statunitensi e globali in corso nell’aeromobile”.

“I clienti di tutto il mondo dipendono dalla piattaforma Black Hawk e dai suoi derivati, compresi MH-60R/S maritime operations helicopters, MH-60T multi-mission helicopters, HH-60W rescue helicopters e gli internationally built S-70 Black Hawk, per includere il baseline FIREHAWK, che hanno tutti dimostrato la loro versatilità e capacità in una vasta gamma di missioni impegnative.

La forza lavoro altamente qualificata ed esperta di Sikorsky produce l’ultima generazione di velivoli Hawk costruiti a Stratford e c’è una forte domanda internazionale per il Sikorsky S-70 Black Hawk, prodotto dallo stabilimento PZL Mielec di Lockheed Martin in Polonia. Più di 35 clienti internazionali operano il Black Hawk grazie alla sua rete di supporto globale e alla continua modernizzazione.

L’U.S Army, il più grande operatore dei Black Hawk, ha notato il ruolo chiave che l’aereomobile continua a svolgere durante le operazioni militari e civili in tutto il mondo, oltre al suo significativo contributo alle operazioni congiunte di tutti i domini”, afferma Lockheed Martin.

“Per più di 40 anni il Black Hawk ha supportato in modo straordinario i soldati in tutte le major contingency operation che l’esercito ha eseguito”, ha affermato il Col. Calvin Lane, the utility helicopter project manager for the Program Executive Office Aviation. “Anche se l’elicottero è in circolazione da più tempo rispetto alla maggior parte dei soldati che ora supporta, l’esercito prevede che resti in prima linea per altri 40 anni e oltre. E chiunque contribuisca in qualsiasi modo alla consegna di questo velivolo, contribuisce direttamente a fornire capacità che proteggono i soldati e aiutano l’esercito a compiere la sua missione”.

“Mentre gli U.S. Army Future Vertical Lift aircraft vengono schierati, il Black Hawk rimarrà il foundational tactical air assault and utility aircraft per l’U.S. Army. Gli sforzi di modernizzazione che migliorano la disponibilità e l’affidabilità del Black Hawk riducendo i costi operativi diretti includono:

– Un Modular Open Systems Approach che consente una rapida integrazione delle tecnologie emergenti per mantenere la rilevanza nelle operazioni future.

– Turbine Engine migliorato per aumentare lift capability and range.

– Advanced Digital Vehicle Management Systems che supportano Degraded Visual Environment and automated operations.

– Strumenti digitali tra cui l’analisi predittiva, che riduce i tempi di inattività degli aeromobili e i costi di manutenzione.

Nel febbraio 2022, Lockheed Martin ha volato il suo primo uninhabited Optionally Piloted Vehicle (OPV) Sikorsky UH-60A/S-70 Black Hawk testbed helicopter, equipaggiato con la Sikorsky MATRIX™ autonomy technology, in collaborazione con la Defense Advanced Research Projects Agency. I voli successivi all’U.S. Army’s Project Convergence 2022 hanno dimostrato le future utility missions per la piattaforma, che non mostra segni di rinunciare alla sua preminente medium-lift capability attraverso l’innovazione e gli investimenti continui”, conclude Lockheed Martin.

“Siamo impegnati con tutti gli operatori H-60 e S-70 e non vediamo l’ora di instaurare partnership durature per l’Hawk program negli anni a venire”, ha aggiunto Nathalie Previte, vice president of Army and Air Force Systems at Sikorsky. “Rimane la nostra priorità soddisfare le esigenze dei nostri clienti e le richieste delle current and future operational units. Con una versatilità senza pari e un’interoperabilità globale, gli Hawk aircraft continuano a far progredire la sicurezza del 21° secolo”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: © 2023 Lockheed Martin Corporation – Sikorsky)