Emirates continua ad espandere le sue operazioni in Italia aumentando le frequenze verso Venezia e Bologna

Il 2023 si apre con grandi novità per Emirates in Italia, poiché la compagnia aerea intensificherà le sue operazioni nel Paese aumentando le frequenze verso Venezia e Bologna.

“I viaggiatori che volano con Emirates da Venezia e Bologna a Colombo, Delhi, Bangkok, Malé e Sydney avranno maggiori opzioni e più scelte quando pianificheranno il loro viaggio verso questi mercati vitali.

Nuove frequenze Venezia – Dubai

A partire dal 26 marzo 2023 il collegamento Venezia-Dubai sarà incrementato di un ulteriore volo settimanale che andrà ad aggiungersi agli attuali cinque voli. Operato dal Boeing 777-300ER, il servizio aggiuntivo EK135 partirà da Dubai alle 09:05 e arriverà a Venezia alle 13:25. Il volo di ritorno, EK136, partirà da Venezia alle 15:35 e arriverà a Dubai alle 23:20 (tutti gli orari sono locali). Dal 1° giugno, il servizio aggiuntivo del mercoledì porterà l’operatività della compagnia aerea a Venezia alla frequenza giornaliera pre-pandemia.

Nuove frequenze Bologna – Dubai

Dal 1° maggio 2023 Emirates aggiungerà una frequenza alla Bologna-Dubai, portando a sei i voli settimanali. La nuova frequenza sarà quella del martedì e si aggiungerà a quelle del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Operata dal Boeing 777-300 ER, la frequenza aggiuntiva (EK093) partirà da Dubai alle 09:30 e arriverà a Bologna alle 13:50, mentre il volo di ritorno (EK094) partirà da Bologna alle 15:20 e arriverà a Dubai alle 23:15 (tutti gli orari sono locali).

Emirates serve Bologna da 7 anni e la collaborazione tra la compagnia aerea e la città emiliana è continuata e si consolidata negli anni grazie alla comune volontà di investire sulle potenzialità della regione. Se da un lato la città di Bologna offre una struttura all’avanguardia e un network vivace ed eterogeneo, dall’altro Emirates ha facilitato il traffico aereo da e per Dubai, aiutando le piccole e medie imprese e le grandi aziende del territorio a raggiungere i mercati più vitali di tutto il mondo”, afferma Emirates.

“Emirates opera i suoi moderni aeromobili Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi, offrendo 8 suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 310 poltrone spaziose in Economy Class. La rotta Roma-Dubai è servita anche dal famoso A380, amato per le sue spaziose cabine dotate dei più moderni comfort in grado di rendere il viaggio un’esperienza memorabile. Emirates è infatti l’unico vettore aereo che opera un servizio Airbus A380 in Italia. I viaggiatori da e per l’Italia beneficeranno del servizio pluripremiato di Emirates e dei prodotti leader del settore in volo e a terra in tutte le classi, con piatti di ispirazione regionale e bevande gratuite e ice, il sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea che offre fino a 5.000 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, inclusi film italiani, programmi TV e un’ampia libreria musicale.

In qualità di compagnia aerea pluripremiata con un presidio in 6 continenti, Emirates gestisce la più grande flotta al mondo di moderni aeromobili Airbus A380 e Boeing 777 dotati dei più recenti comfort nel cielo. Emirates ha vinto, inoltre, numerosi riconoscimenti per l’eccellenza in tutte le sue operazioni, tra cui l’essere stata nominata World Class Airline ai premi The APEX Official Airline Ratings™, che rappresenta l’apice di tutti i premi APEX Passenger Choice, ed è stata classificata come compagnia aerea a cinque stelle da APEX”, prosegue Emirates.

“Emirates opera nel mercato italiano da 30 anni. Attualmente collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Bologna, al suo hub internazionale di Dubai, dal quale si raggiungono 140 destinazioni nel mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)