Emirates aggiunge altri due servizi per l’Australia con l’aumento della domanda

Emirates ha compiuto un altro passo significativo nella ripresa della sua capacità in Australia aumentando il servizio verso due grandi città: Sydney e Melbourne. La compagnia aerea riavvierà anche i servizi per Christchurch, Nuova Zelanda, via Sydney, offrendo un nuovo percorso per gli australiani attraverso la rotta trans-Tasman.

“Dal 26 marzo Melbourne aumenterà da due a tre servizi giornalieri via Singapore, con un terzo servizio diretto che inizierà anche per Sydney dal 1° maggio. L’aumento del servizio segue il recente annuncio della compagnia aerea circa i doppi voli giornalieri per Brisbane, a partire dal 1° giugno. L’impulso arriva in un periodo intenso per i viaggi aerei e mentre la compagnia aerea continua a riaffermare il suo costante impegno per aumentare i suoi servizi da e per l’Australia. I due servizi opereranno su un Boeing-777 300ER a tre classi che offrirà ai passeggeri posti in Economy, Business e First Class.

Entro la metà dell’anno, Emirates opererà 63 servizi settimanali verso l’Australia con la capacità di trasportare più di 55.000 passeggeri a settimana da e per le sue principali città. Melbourne e Sydney torneranno a volare ai livelli pre-pandemici, una pietra miliare significativa nel ripristino dei servizi australiani da parte della compagnia aerea. L’aumento della capacità supporta il rilancio del turismo fornendo ai viaggiatori un accesso ancora maggiore da e verso l‘Australia, oltre a rafforzare le opportunità commerciali con la capacità di carico di 22 tonnellate offerta dal Boeing 777-300ER.

Il terzo servizio Dubai-Melbourne recentemente ripristinato significa che Emirates sta fornendo una nuova opzione di connettività tra Singapore e Melbourne per soddisfare la forte domanda tra le due città. Il servizio a Christchurch via Sydney, a partire dal 26 marzo, offrirà l’unica opportunità per i passeggeri tra le due città di volare su un A380, l’aereo di punta di Emirates”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates Airline, ha dichiarato: “L’aggiunta di un terzo servizio giornaliero per Sydney e Melbourne offrirà oltre 500.000 posti aggiuntivi da e per l’Australia in un anno. Ripristinare le due città alle frequenze pre-pandemia è una pietra miliare fenomenale nel nostro ripristino della capacità verso l’Australia e testimonia il nostro impegno di lunga data per volare nel paese. Per oltre 25 anni abbiamo fornito servizi per l’Australia dal nostro primo volo per Melbourne nel 1996. Durante questo periodo, abbiamo trasportato con orgoglio oltre 40 milioni di passeggeri e abbiamo continuato a volare in Australia durante la pandemia. Continuiamo a registrare una domanda significativa per i nostri servizi, quindi ci dedichiamo ad offrire agli australiani e ai viaggiatori più opzioni di viaggio, comprese le nostre nuove cabine Premium Economy, con l’Australia che è uno dei primi mercati a offrire questa classe”.

Servizi ripristinati di Emirates

Sydney – Dubai: terzo servizio diretto giornaliero

Dal 1° maggio 2023 Emirates aggiungerà un terzo volo giornaliero tra Dubai e Sydney, servito da un Boeing 777-300ER. Il volo Emirates EK416 partirà da Dubai alle 21:30, con arrivo a Sydney alle 17:20 del giorno successivo. Il volo di ritorno EK417 partirà da Sydney alle 20:10, con arrivo a Dubai alle 04:30. La compagnia aerea attualmente serve Sydney con doppi voli giornalieri con A380 ed entrambi i servizi offrono ai clienti l’acclamata esperienza Premium Economy della compagnia aerea.

Melbourne – Dubai: terzo collegamento giornaliero via Singapore

Emirates continua a costruire sul suo impegno a lungo termine per stimolare il turismo e il commercio nel Victoria con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero per Melbourne via Singapore, a partire dal 26 marzo 2023. Il terzo volo opererà come EK404 utilizzando un Boeing 777-300ER e sarà in partenza da Dubai alle 21:15, con arrivo a Singapore alle 08:50. Il volo proseguirà poi per Melbourne con decollo alle 10:25 da Singapore e arrivo alle 20:35 ora locale. Il servizio di ritorno per Dubai, EK405, parte da Melbourne alle 03:25 e arriva a Singapore alle 08:15. Il volo decollerà quindi per Dubai alle 09:40, con arrivo alle 13:00 ora locale.

Riavvio di Christchurch via Sydney

Emirates riavvierà i servizi per Christchurch via Sydney dal 26 marzo 2023 e il volo A380 opererà come EK412 e EK413. Il volo Emirates EK412 parte da Dubai alle 10:15 e arriva a Sydney alle 07:00. Il volo proseguirà poi decollando da Sydney alle 8:45 e arrivando a Christchurch alle 13:50. EK413 partirà quindi da Christchurch alle 18.20, arrivando a Sydney alle 19.40. L’ultima tappa dell’EK413 partirà per Dubai alle 21:45, con arrivo alle 05:15 ora locale.

Emirates serve l’Australia da oltre 25 anni, ampliando progressivamente i suoi servizi per Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth e altre destinazioni tramite l’hub di Dubai dal 1996.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)