Partnership tra ITA Airways e ALL – Accor Live Limitless

ALL – Accor Live Limitless, il programma fedeltà di Accor, e ITA Airways hanno siglato una partnership che prevede la conversione reciproca dei punti. Questo piano di reciproca remunerazione, a partire dal 26 gennaio 2023 consentirà ai soci dei rispettivi programmi fedeltà di rendere le esperienze di viaggio più ricche e gratificanti.

“L’accordo consentirà di convertire facilmente i punti ALL Reward e i punti VOLARE. I soci di ALL possono guadagnare punti Reward quando volano con ITA Airways convertendo 4.000 punti VOLARE in 1.000 punti ALL Reward. I punti possono poi essere utilizzati per soggiorni in hotel a livello globale, per saldare tutto o parte del conto o per un upgrade della camera. I soci possono inoltre utilizzare i loro punti tutto l’anno per accedere con i loro cari alle lounge VIP per i principali eventi sportivi, alle masterclass culinarie, agli esclusivi concerti jazz e a molti altri momenti memorabili come un balletto a lume di candela dedicato a Tchaikovsky al Teatro Ghione di Roma.

Contemporaneamente, i soci ALL possono scegliere di convertire i loro punti Rewards in punti VOLARE per beneficiare di biglietti o upgrade di classe di servizio con ITA Airways – 4.000 punti ALL Reward equivalgono a 5.000 punti Volare.

Questa partnership consente ai soci di entrambi i programmi di ottenere vantaggi attraverso una rete di oltre 51 rotte servite da ITA Airways e più di 5.300 hotel e resort Accor a livello globale (di cui 83 in Italia), l’opportunità di accedere a un’ampia gamma di esperienze interessanti e stimolanti, selezionate da Accor e realizzate grazie a partnership prestigiose, e di incrementare più rapidamente il proprio saldo di punti. I soci potranno riscattare i loro punti per soggiorni in hotel in tutto il mondo e per una serie di esperienze Limitless, come concerti, partite di calcio ma anche servizi di mobilità, tour e attività a casa o sul luogo di destinazione”, afferma il comunicato di ITA Airways e Accor.

“Siamo orgogliosi di collaborare con ITA Airways, la compagnia aerea leader in Italia. L’Italia è uno dei Paesi più amati e visitati del pianeta ed è quindi uno dei nostri mercati prioritari per esperienze, partnership e sviluppo alberghiero. Questa partnership con VOLARE, il programma fedeltà di ITA Airways, testimonia l’importanza che questo Paese riveste per Accor e per gli iscritti al suo programma fedeltà. L’introduzione di questo reciproco riconoscimento consentirà sia ai soci ALL – Accor Live Limitless che ai soci VOLARE di beneficiare di una proposta di valore più ricca e di servizi senza pari. La partnership con ALL darà inoltre accesso ai soci VOLARE a un ecosistema con molte opportunità di accumulo e riscatto di punti. La nostra ambizione è quella di offrire un’ampia gamma di vantaggi, servizi ed esperienze”, ha dichiarato Ian Di Tullio, Chief Commercial Officer Accor Europe.

“VOLARE, il programma di fidelizzazione di ITA Airways, è in continua crescita e ha raggiunto oltre 800.000 iscritti, con nuove partnership commerciali per migliorare l’esperienza di viaggio complessiva. Con l’obiettivo di offrire una più ampia scelta e flessibilità, VOLARE mira a personalizzare i viaggi e sta stringendo accordi commerciali con aziende leader del settore turistico e non solo. Dopo il lancio in agosto della sezione “I nostri partner” sul sito ufficiale ita-airways.com, VOLARE accoglie ora diversi marchi che offrono ai soci non solo sconti e vantaggi esclusivi, ma anche la possibilità di guadagnare punti Volare a ogni acquisto.

Inoltre, a partire da settembre, gli iscritti al programma VOLARE possono anche convertire i punti già accumulati nei servizi dei partner.

Per i viaggi d’affari, il nuovo programma VOLARE Corporate prevede ora vantaggi per i dipendenti delle aziende che hanno formalizzato accordi commerciali con ITA Airways e offerte estremamente flessibili”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Accor)