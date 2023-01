Boeing riporta i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2022

The Boeing Company ha presentato i risultati del quarto trimestre 2022 e dell’intero anno. Boeing nel trimestre ha generato $3,5 miliardi di operating cash flow e $3,1 miliardi di free cash flow (non GAAP); liquidità e titoli negoziabili per $17,2 miliardi. Consegnati 152 aerei commerciali e registrati 376 ordini netti nel trimestre.

Nell’intero anno 2022, ha registrato $3,5 miliardi di operating cash flow e $2,3 miliardi di free cash flow (non GAAP). Consegnati 480 aerei commerciali e registrati 808 ordini netti. Il portafoglio ordini totale dell’azienda è cresciuto a 404 miliardi di dollari, compresi oltre 4.500 aerei commerciali.

The Boeing Company ha registrato nel quarto trimestre un fatturato di $20,0 miliardi, una perdita GAAP per azione di ($1,06) e una perdita core per azione (non GAAP) di ($1,75). Boeing ha inoltre generato $3,5 miliardi di operating cash flow e $3,1 miliardi di free cash flow (non GAAP). Risultati in miglioramento su volume commerciale e performance.

Per l’intero anno, il fatturato è pari a $66,6 miliardi, la perdita GAAP per azione si attesta a ($8,30), la perdita core per azione (non GAAP) a ($11.06).

“Abbiamo avuto un quarto trimestre solido e il 2022 si è rivelato un anno importante per la nostra ripresa”, ha dichiarato Dave Calhoun, presidente e amministratore delegato di Boeing. “La domanda in tutto il nostro portfolio è forte e rimaniamo concentrati sulla stabilità delle nostre operazioni e all’interno della catena di fornitura per rispettare i nostri impegni nel 2023 e oltre. Stiamo investendo nella nostra attività, innovando e dando priorità alla sicurezza, alla qualità e alla trasparenza. Anche se le sfide rimangono, siamo ben posizionati e siamo sulla buona strada per ripristinare la nostra forza operativa e finanziaria”.

L’operating cash flow è migliorato a $3,5 miliardi nel trimestre, riflettendo maggiori consegne commerciali e tempistiche di incassi e spese.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili sono aumentati a $17,2 miliardi, rispetto ai $14,3 miliardi dell’inizio del trimestre, trainati principalmente dalla liquidità derivante dalle operazioni. L’azienda ha accesso a linee di credito per $ 12,0 miliardi, che rimangono non utilizzate.

Il portafoglio ordini totale dell’azienda alla fine del trimestre era di $404 miliardi.

Commercial Airplanes

I ricavi nel quarto trimestre di Commercial Airplanes sono aumentati a $9,2 miliardi, trainati da maggiori consegne di aeromobili 737 e 787. Il margine operativo del (6,8)% riflette anche i costi anomali e le spese del periodo, compresi la ricerca e lo sviluppo.

Il programma 737 sta stabilizzando il tasso di produzione a 31 aerei al mese, con l’intenzione di aumentare la produzione a circa 50 al mese nel periodo 2025/2026. Il programma 787, inoltre, continua a un ritmo di produzione basso con l’intenzione di aumentare la produzione a cinque esemplari al mese alla fine del 2023 e a 10 al mese nel periodo 2025/2026.

Durante il trimestre, l’azienda ha ottenuto ordini netti per 376 velivoli, compreso un ordine da United Airlines per 100 737 MAX e 100 787. Commercial Airplanes ha consegnato 152 aerei durante il trimestre e il portfolio ordini comprende oltre 4.500 aerei per un valore di $330 miliardi.

Defense, Space & Security

Il fatturato del quarto trimestre di Defense, Space & Security è stato di $6,2 miliardi. Il margine operativo del quarto trimestre dell’1,8% riflette il continuo impatto operativo dell’instabilità del lavoro e dell’interruzione della catena di approvvigionamento.

Defense, Space & Security ha consegnato alla Nuova Zelanda 45 velivoli e tre satelliti, incluso il primo P-8A Poseidon. Sempre nel corso del trimestre, lo stadio principale del sistema di lancio spaziale costruito da Boeing ha alimentato la prima missione Artemis I sulla luna e il programma T-7A ha completato i test del motore.

Nel corso del trimestre, Defense, Space & Security ha ottenuto contratti dal Giappone per due KC-46A Tanker e dall’Aeronautica Militare egiziana per 12 elicotteri CH-47F Chinook. Il backlog di Defense, Space & Security è stato di $54 miliardi, di cui il 28% rappresenta ordini di clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Global Services

I ricavi del quarto trimestre di Global Services, pari a $4,6 miliardi, e il margine operativo del 13,9% riflettono un volume commerciale più elevato.

Durante il trimestre, Global Services ha finalizzato l’U.S. Air Force F-15 depot support order e ha aperto il centro di distribuzione in Germania per servire oltre 6.000 clienti con prodotti chimici e materiali speciali.

Outlook

L’outlook per il 2023 prevede la riconferma della guidance: $4,5 – $6,5 miliardi di operating cash flow e $3,0-$5,0 miliardi di free cash flow (non GAAP).

Il presidente e CEO di Boeing, Dave Calhoun, ha condiviso oggi un messaggio con i dipendenti parlando dei risultati del quarto trimestre dell’azienda.

“Abbiamo consegnato un solido quarto trimestre. Mentre riferiamo i nostri risultati finanziari oggi, voglio iniziare dicendo grazie. Insieme, stiamo facendo passi da gigante e migliorando costantemente le performance. La tua resilienza e il tuo duro lavoro stanno prendendo slancio e siamo sulla buona strada per ripristinare la forza operativa che ci aspettiamo da noi stessi in Boeing.

Nel quarto trimestre abbiamo generato più di 3 miliardi di dollari di free cash flow, spinti dai progressi della nostra performance e dalla forte domanda. Questo ci ha aiutato a generare un positive full-year free cash flow per la prima volta dal 2018, una metrica importante nella nostra ripresa.

I nostri team in tutta l’azienda hanno raggiunto diversi traguardi chiave. Sebbene abbiamo compiuto progressi significativi, le sfide rimangono e abbiamo ancora molto lavoro da fare per favorire la stabilità nelle nostre operazioni e all’interno della supply chain.

Questo sarà un altro anno importante per noi mentre cerchiamo di aumentare costantemente i nostri production rates, di migliorare ulteriormente le performance, di progredire nei nostri programmi di sviluppo e mantenere i nostri impegni. In tutto questo, manterremo la sicurezza, la qualità e la trasparenza in prima linea.

Siamo orgogliosi di come abbiamo chiuso il 2022 e, nonostante gli ostacoli davanti a noi, siamo fiduciosi nel nostro cammino. La domanda è forte e il nostro portafoglio è ben posizionato. Abbiamo una solida pipeline di programmi di sviluppo, stiamo innovando per il futuro e stiamo aumentando gli investimenti per prepararci alla nostra prossima generazione di prodotti”.

(Ufficio Stampa Boeing)