News Brevi – 25.01.2023

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA IL PRIMO VOLO DELL’F-16 BLOCK 70 – Lockheed Martin ha annunciato il primo volo dell’F-16 Block 70 nel suo sito di Greenville, Carolina del Sud. Il volo è avvenuto il 24 gennaio alle 9:17 ET, con i collaudatori Lockheed Martin Dwayne “Pro” Opella e Monessa “Siren” Balzhiser al comando. Il tempo di volo totale è stato di circa 50 minuti e ha incluso airworthiness checks, così come engine, flight control and fuel system checks, nonchè basic aircraft handling. “Il volo di successo di oggi è una testimonianza del duro lavoro, della dedizione e dell’impegno nei confronti dei nostri clienti e delle loro missioni”, ha affermato OJ Sanchez, vice president, Integrated Fighter Group, che include il programma F-16. “Questa pietra miliare dimostra l’impegno di Lockheed Martin nel portare avanti questo programma e portare questo velivolo tanto necessario e le sue avanzate capacità di sicurezza del 21° secolo al warfighter”. Questo jet F-16 Block 70 è il primo di 16 jet ad essere consegnato in Bahrain. Sei paesi hanno selezionato gli aerei Block 70/72. Oltre all’attuale arretrato ufficiale di 128 jet da costruire fino ad oggi a Greenville, la Giordania lo scorso anno ha firmato una Letter of Offer and Acceptance (LOA) per otto jet e la scorsa settimana ha firmato un LOA aggiuntivo per altri quattro jet. Lockheed Martin ha ricevuto un contratto per iniziare le Jordan’s long-lead activities. La Bulgaria ha anch’essa firmato un LOA per altri otto jet per la sua flotta. Una volta finalizzati, l’arretrato aumenterà a 148. “Lockheed Martin è pienamente impegnata a fornire piattaforme di qualità per le missioni critiche dei nostri clienti e sono così orgogliosa del nostro talentuoso team a Greenville”, ha affermato Danya Trent, F-16 Vice President and Site Lead in Greenville. “Questo è il culmine di significativi progressi in termini di sviluppo, progettazione, ingegneria digitale, supply chain e linea di produzione verso una piattaforma già collaudata che continuerà a fornire decenni di servizio a supporto della sicurezza nazionale dei clienti”.

IBERIA MAINTENANCE FIRMA CONTRATTO PLURIENNALE IN ESCLUSIVA CON RWANDAIR – Iberia Maintenance e RwandAir hanno firmato un contratto pluriennale in esclusiva per la manutenzione dei motori CFM56-7B e 7BE che equipaggiano la flotta di Boeing 737 della compagnia aerea. Entrambe le compagnie aeree condividono gli stessi valori fondamentali in aree vitali, come l’impegno per la sicurezza e l’eccellenza operativa. Iberia Maintenance è stata selezionata da RwandAir dopo un processo rigoroso, con una proposta ritenuta la più competitiva, che include engine lease, logistica e customized work, utilizzando l’esperienza ingegneristica dell’azienda spagnola. Iberia Maintenance Engine Shop, con sede a Madrid, è specializzata in motori CFM56, V2500 e RB211 e fornisce servizi a una base clienti mondiale di compagnie aeree, OEM e al settore in generale. Andy Best, Chief Technical Officer di Iberia, ha dichiarato: “Iberia Maintenance è grata di essere stata selezionata per collaborare con RwandAir e siamo molto orgogliosi di svolgere un ruolo nel suo continuo sviluppo. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i team di Rwandair assicurando la fornitura di un servizio leader di mercato e differenziato”. Yvonne Makolo, CEO di RwandAir, ha dichiarato: “La partnership strategica di RwandAir con Iberia Maintenance riflette la fiducia nella loro competenza tecnica ed esperienza per soddisfare i nostri elevati standard di manutenzione. La sicurezza è la nostra priorità numero uno e l’eccellente track record di manutenzione di Iberia aiuterà RwandAir a consolidare la sua posizione come una delle compagnie aeree più ambiziose in Africa”.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE IL RIPRISTINO DI ‘CLASS A’ ATC SERVICES SULLA SOMALIA – IATA accoglie con favore la riclassificazione dello spazio aereo sopra la Somalia e la regione circostante alla Class A. Ciò avverrà a mezzanotte e un minuto del 26 gennaio 2023, quando i servizi di controllo del traffico aereo saranno ripristinati operativamente dopo una 30-year disruption. Alcune delle vie aeree più trafficate della regione – che collegano il subcontinente africano a sud dell’Etiopia con il Medio Oriente e il subcontinente indiano, nonché l’Europa occidentale con il subcontinente indiano e le isole dell’Oceano Indiano – attraversano lo spazio aereo somalo, che è ufficialmente noto come Mogadishu Flight Information Region (FIR). “La riclassificazione della FIR di Mogadiscio come ‘Class A’ airspace migliorerà significativamente la sicurezza nella regione e migliorerà l’efficienza. Questo grazie agli sforzi collaborativi del Somalia Airspace Special Coordination Team, che comprende la CAA somala, la IATA, l’International Civil Aviation Organization, le FIR adiacenti e le compagnie aeree”, ha affermato Kamil Al-Awadhi, IATA’s Regional Vice President for the Middle East and Africa. La riclassificazione dello spazio aereo e la ripresa operativa del controllo del traffico aereo nella FIR di Mogadiscio sono state rese possibili con l’installazione e la messa in servizio della moderna radionavigazione e di altre infrastrutture tecnologiche. Segue un processo di successo iniziato lo scorso maggio. “L’aggiornamento della gestione del traffico aereo e il miglioramento delle infrastrutture di navigazione e comunicazione miglioreranno la situational awareness lungo un corridoio aereo sempre più trafficato e le sue intersezioni con rotte che collegano molte delle regioni del mondo”, ha aggiunto Al-Awadhi. Tutti i voli che operano nel Class A airspace devono essere autorizzati dal controllo del traffico aereo, che è anche responsabile del mantenimento della separazione laterale e verticale tra gli aeromobili. Nella FIR di Mogadiscio, il Class A airspace è il cielo sopra la base altitude di circa 24.500 ft above mean sea level.

AIR SERBIA LANCIA UNA PROMOZIONE SU OLTRE 40 DESTINAZIONI – Air Serbia lancia una campagna promozionale, che durerà due settimane, durante la quale i passeggeri potranno acquistare biglietti per oltre 40 destinazioni in Europa a prezzi accessibili. Nel periodo dal 23 gennaio al 5 febbraio 2023 è possibile acquistare biglietti di sola andata al prezzo di partenza di 39, 49, 59 o 79 euro, per i voli operati tra il 1 febbraio e il 1 aprile 2023. I biglietti di sola andata per Banja Luka, Barcellona, Atene, Tivat, Podgorica, Zagabria, Salonicco, Bucarest, Skopje, Sofia, Tirana, Sarajevo, Lubiana, Malta e Budapest sono disponibili a partire da 39 euro. I biglietti per Roma, Stoccarda, Oslo, Copenaghen, Stoccolma, Bologna, Norimberga, Hannover, Dusseldorf, Venezia, Milano, Larnaca e Bari partono da 49 euro. Salisburgo, Lione, Zurigo, Bruxelles, Vienna, Praga, Madrid, Valencia, Istanbul, Ankara, Berlino, Malaga, Francoforte, Parigi e Amsterdam sono raggiungibili a partire da 59 euro, mentre Londra da 79 euro. Air Serbia collega l’Italia all’Est Europa con voli via Belgrado verso destinazioni quali: Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Croazia, Albania, Polonia, Cipro, Grecia, ma anche gli Stati Uniti con voli per Chicago e New York e la Cina con volo diretto da Belgrado per Tainjin. Air Serbia opera con Airbus A330-200, A320 e A319 e offre un servizio completo in cabine Business Class ed Economy Class.

AER LINGUS: FINO A €40 DI SCONTO SUI VIAGGI A/R PER L’IRLANDA – Aer Lingus informa: “Aer Lingus saluta il nuovo anno con un’altra promozione di gennaio. La compagnia offre uno sconto di €20 sui voli e di €20 euro sui bagagli sui voli acquistati come andata/ritorno per l’Irlanda. La promozione è attiva fino alla mezzanotte di venerdì 27 gennaio per viaggiare tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023. La fine dell’inverno e la primavera sono i momenti giusti per concedersi una pausa e vivere una vacanza indimenticabile in Irlanda immergendosi nella storia e nella cultura della città di Dublino, percorrendo le strade panoramiche lungo la Wild Atlantic Way, scoprendo baie idilliache e spiagge nascoste lungo la costa e immergendosi nella calda accoglienza irlandese. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona, Pisa, Olbia e Brindisi per la città di Dublino. Tutte le offerte sono soggette a condizioni e disponibilità e tutte le tariffe includono tasse e spese. Si applicano termini e condizioni. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com”.

GULFSTREAM NOMINA IL NUOVO DIRECTOR OF GLOBAL EXTERNAL COMMUNICATIONS – Gulfstream Aerospace Corp. ha recentemente nominato Angie Amberg director of global external communications. Nel suo nuovo ruolo, Amberg guiderà le comunicazioni esterne e gestirà i media relations, social media and marketing quality assurance teams di Gulfstream. Amberg riferisce a Jeannine Haas, Gulfstream’s senior vice president and chief marketing officer. “Angie porta una ricchezza di conoscenze e un’esperienza inestimabile al Gulfstream’s communications team”, ha affermato Haas. “Giocherà un ruolo fondamentale guidando i nostri sforzi per condividere i risultati e le priorità aziendali di Gulfstream con i nostri clienti e partner in tutto il mondo e garantire che le loro esperienze siano alla pari con il brand Gulfstream leader del settore”. Amberg ha più di due decenni di esperienza nei media e nelle pubbliche relazioni. Più di recente, è stata head of global brand marketing and corporate communications at Cardlytics, marketing technology and analytics firm. Inoltre, Amberg ha ricoperto vari ruoli di leadership nelle comunicazioni con Truist Bank, FleishmanHillard e Cushman/Amberg Communications, Inc. Ha conseguito il Bachelor of Arts in marketing presso la McKendree University e un Master in Business Administration presso la Washington University di St. Louis.

BOEING INVESTE NELLA FORZA LAVORO DI SAN ANTONIO, TEXAS – Una nuova partnership tra Boeing e la Kelly Heritage Foundation, un’organizzazione educativa senza scopo di lucro affiliata a Port San Antonio, amplierà l’apprendimento STEM e lo sviluppo della forza lavoro in tutto il sud del Texas. La partnership di sette anni e l’investimento di 2,3 milioni di dollari rafforzeranno i talenti STEM della regione e miglioreranno la programmazione supportata dalla fondazione, compresa quella sviluppata dal San Antonio Museum of Science and Technology (SAMSAT), con sede nel campus tecnologico. “Boeing è un fiore all’occhiello del business americano e sono onorato che il Texas sia una parte fondamentale della loro azienda. Per quasi 25 anni, San Antonio ha ospitato un aircraft maintenance and modernization hub, dove si lavora su C-17 , F-15 e F/A-18. Port San Antonio ora ha un impatto di 6 miliardi di dollari sull’economia locale. Il Boeing Center di Tech Port introdurrà i giovani texani alle tecnologie avanzate che guideranno la forza lavoro di domani”, ha dichiarato il Governatore del Texas, Greg Abbott. “Questa partnership e l’investimento a San Antonio riflettono l’impegno di Boeing nei confronti di questa comunità e nel supportare i servizi militari statunitensi e alleati”, ha affermato Stephanie Pope, CEO di Boeing Global Services. “Forniamo i migliori prodotti e servizi della categoria per clienti commerciali e governativi e sappiamo che un vivace curriculum STEM rafforzerà i talenti locali che speriamo di assumere in futuro. La nostra forza lavoro continua a crescere man mano che espandiamo il nostro sito, non vediamo l’ora del nostro brillante futuro a San Antonio”. Come parte del suo ruolo continuato nella comunità, Boeing ha anche stipulato un accordo separato di sette anni per sponsorizzare il multi-purpose exhibition center di 130.000 piedi quadrati ora noto come Boeing Center at Tech Port.

AEROPORTO DI TRAPANI: SI E’ INSEDIATO IL NUOVO CDA – L’Aeroporto di Trapani informa: “Si è insediato oggi il nuovo consiglio di amministrazione di Airgest, società dell’aeroporto di Trapani Birgi, Vincenzo Florio. I nuovi consiglieri di amministrazione, Alessandra Scimeca e Giuseppe Geraci, sono entrambi avvocati e dirigenti della Regione Siciliana inseriti all’interno degli uffici della Presidenza della Regione. Presente all’incontro anche Stefano Varvaro, componente del collegio sindacale. Lo scorso 11 gennaio l’assemblea degli azionisti di Airgest, aveva già confermato alla presidenza Salvatore Ombra. Il nuovo cda al completo sarà presentato, insieme alla programmazione e alla prossima stagione turistica, in un incontro aperto alla stampa con la deputazione regionale, i sindaci, le rappresentanze sindacali, economiche e turistiche del territorio trapanese che si terrà giovedì 9 febbraio in aeroporto”.