easyJet: le forti prenotazioni migliorano la performance del primo trimestre

easyJet informa: “Le forti prenotazioni vedono easyJet migliorare la performance del primo trimestre di 80 milioni di sterline su base annua, trainata dal network e dalla revenue capability notevolmente migliorata, con lo slancio che continua nel secondo trimestre.

Q1 headline loss before tax: £133 milioni (Q1 22: perdita di £213 milioni). Crescita passeggeri: +47% anno su anno. Load Factor: +10 ppt anno su anno. Le ancillary continuano a crescere con un aumento del rendimento del 20% su base annua (+85% rispetto al Q1 FY19).

La performance finanziaria del primo trimestre di easyJet è stata superiore alle aspettative poiché i rendimenti si sono rafforzati, con entrate per posto in aumento del 36% su base annua. Gli ancillary revenue hanno continuato a registrare buoni risultati, a £20,12 per posto, anch’essi in aumento del 36% su base annua. easyJet holidays rimane la principale compagnia turistica del Regno Unito con la crescita più rapida, con un aumento del 161% anno su anno dei clienti poiché la domanda di viaggi nel Regno Unito rimane forte.

Entrando nel secondo trimestre di questo anno finanziario, easyJet prevede che la crescita anno su anno continuerà la tendenza sperimentata nel primo trimestre. Ciò è guidato dalla crescita del rendimento e del load factor, insieme alla continua consegna di ancillary products. easyJet holidays continuerà a vedere la crescita dei clienti durante il trimestre, insieme agli investimenti nel marketing e nella pubblicità come parte della campagna di vendita di fine anno.

La principale proposta a basso costo di easyJet nei principali aeroporti fornisce un elemento chiave di differenziazione per i clienti, facilitando il viaggio e offrendo allo stesso tempo un ottimo rapporto qualità-prezzo. La forte domanda per la nostra rete è dimostrata dalle prenotazioni record di fine anno”.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Abbiamo assistito a una forte e sostenuta domanda di viaggi nel primo trimestre, portando quasi il 50% di clienti in più rispetto allo scorso anno. Molti sono tornati per effettuare prenotazioni durante i tradizionali saldi di fine anno, durante i quali abbiamo riempito cinque aerei al minuto nelle ore di punta, culminati in tre fine settimana da record per i ricavi delle vendite di questo mese.

Questa forte performance di prenotazione, aiutata dalla revenue capability della compagnia, ha portato a un aumento di 80 milioni di sterline su base annua nel primo trimestre con uno slancio continuo, mentre i clienti danno la priorità alla spesa per le vacanze per l’anno a venire. easyJet holidays, la compagnia di vacanze in più rapida crescita nel Regno Unito, sta aggiornando i suoi ambiziosi piani di crescita per l’anno data la forte domanda.

In sintesi, prevediamo di vedere la nostra perdita ridursi in modo significativo nel primo semestre rispetto allo scorso anno. Questo ci metterà fermamente sulla strada per realizzare un profitto per l’intero anno, dove prevediamo di superare le attuali aspettative del mercato, consentendoci di creare valore per i clienti, gli investitori e le economie che serviamo”.

“Durante il primo trimestre easyJet ha volato 20,2 milioni di posti, in linea con la previsione, un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando easyJet ha volato 15,5 milioni di posti. Il load factor è stato dell’87% (Q1 FY22: 77%), a causa dell’aumento della domanda.

I ricavi hanno continuato a beneficiare della forte domanda per il network leader di easyJet, della continua sovraperformance degli ancillary products e di easyJet holidays. I significativi aumenti del prezzo del carburante di anno in anno e l’USD rafforzato hanno portato a un costo del carburante per posto superiore del 76% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I costi una tantum sono stati sostenuti durante il trimestre poiché 15 aeromobili in wet lease utilizzati nell’estate 22 hanno lasciato la flotta alla fine di ottobre.

Pur rimanendo consapevoli delle prospettive macroeconomiche incerte in tutto il mondo, sulla base degli attuali elevati livelli di domanda e delle forti prenotazioni, easyJet prevede di superare le attuali aspettative di profitto per il FY23″, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)